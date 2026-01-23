Тело, найденное на Кипре, официально не опознали, заявила полиция

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Тело, найденное в районе поиска экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, пока не было официально опознано, полиция ждет результаты анализа ДНК от британской военной базы, где проводили вскрытие, сообщила в пятницу РИА Новости полиция Лимассола.

"Мы пока ждем результаты проведенного вскрытия и уточнения личности от британской базы. Они еще ничего нам не отправили. Мы ждем результаты анализа ДНК, нам о них сообщат с британской базы", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.