Рейтинг@Mail.ru
Тело, найденное на Кипре, официально не опознали, заявила полиция - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 23.01.2026 (обновлено: 15:15 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/telo-2069890863.html
Тело, найденное на Кипре, официально не опознали, заявила полиция
Тело, найденное на Кипре, официально не опознали, заявила полиция - РИА Новости, 23.01.2026
Тело, найденное на Кипре, официально не опознали, заявила полиция
Тело, найденное в районе поиска экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, пока не было официально опознано, полиция ждет результаты анализа ДНК от... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T15:14:00+03:00
2026-01-23T15:15:00+03:00
в мире
кипр
владислав баумгертнер
уралкалий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767274860_0:171:3337:2048_1920x0_80_0_0_197f344df044150e0b9ac5a563f57b56.jpg
https://ria.ru/20260115/kipr-2068100066.html
кипр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767274860_606:0:3337:2048_1920x0_80_0_0_3cb315b3d3c92a42fde83bd8bfde3b1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кипр, владислав баумгертнер, уралкалий
В мире, Кипр, Владислав Баумгертнер, Уралкалий
Тело, найденное на Кипре, официально не опознали, заявила полиция

РИА Новости: найденное в месте поиска Баумгертнера тело официально не опознали

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПобережье Кипра вблизи острова Лимасол
Побережье Кипра вблизи острова Лимасол - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Побережье Кипра вблизи острова Лимасол. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Тело, найденное в районе поиска экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, пока не было официально опознано, полиция ждет результаты анализа ДНК от британской военной базы, где проводили вскрытие, сообщила в пятницу РИА Новости полиция Лимассола.
"Мы пока ждем результаты проведенного вскрытия и уточнения личности от британской базы. Они еще ничего нам не отправили. Мы ждем результаты анализа ДНК, нам о них сообщат с британской базы", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Полиция Кипра вела масштабные поиски Владислава Баумгертнера с 11 января. Местонахождение бизнесмена было неизвестно с 7 января. Позже 14 января местный житель обнаружил неопознанное тело мужчины в районе поисков в прибрежной зоне деревни Авдиму, недалеко от места, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя. Эта местность подпадает под юрисдикцию британской военной базы "Акротири", там же проводили вскрытие найденного тела.
Владислав Баумгертнер - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Знакомый Баумгертнера рассказал подробности о дне пропажи
15 января, 16:21
 
В миреКипрВладислав БаумгертнерУралкалий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала