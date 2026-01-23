Тело, найденное на Кипре, официально не опознали, заявила полиция

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Тело, найденное в районе поиска экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, пока не было официально опознано, полиция ждет результаты анализа ДНК от британской военной базы, где проводили вскрытие, сообщила в пятницу РИА Новости полиция Лимассола.
"Мы пока ждем результаты проведенного вскрытия и уточнения личности от британской базы. Они еще ничего нам не отправили. Мы ждем результаты анализа ДНК, нам о них сообщат с британской базы", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Полиция Кипра вела масштабные поиски Владислава Баумгертнера с 11 января. Местонахождение бизнесмена было неизвестно с 7 января. Позже 14 января местный житель обнаружил неопознанное тело мужчины в районе поисков в прибрежной зоне деревни Авдиму, недалеко от места, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя. Эта местность подпадает под юрисдикцию британской военной базы "Акротири", там же проводили вскрытие найденного тела.
Знакомый Баумгертнера рассказал подробности о дне пропажи
15 января, 16:21