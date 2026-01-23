Рейтинг@Mail.ru
18:13 23.01.2026 (обновлено: 19:34 23.01.2026)
Останкинская телебашня покрылась льдом из-за мороза
Останкинская телебашня покрылась льдом из-за мороза. 23 января 2026
© АГН Москва
Останкинская телебашня покрылась льдом из-за мороза. 23 января 2026
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Останкинская телебашня покрылась льдом из-за мороза в Москве в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.
На Останкинской телебашне появился слой льда, явление связано с резким понижением температуры в столичном регионе.
В пресс-службе телебашни сообщили РИА Новости, что это погодное явление никак не влияет на работу телебашни.
"Телекоммуникационное оборудование и медиафасады функционируют без изменений. Эфирная трансляция теле- и радиоканалов с башни ведется в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что в Москве в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, температура воздуха опустится до минус 12 градусов.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал РИА Новости, что в эти выходные ночные температуры в столице опустятся до минус 20-25 градусов, а дневные температуры установятся в диапазоне минус 15-20.
Морозы в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Вильфанд рассказал о продолжительности морозов в Москве
МоскваРоссияЕвгений ТишковецРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
