МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Останкинская телебашня покрылась льдом из-за мороза в Москве в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.

На Останкинской телебашне появился слой льда, явление связано с резким понижением температуры в столичном регионе.

В пресс-службе телебашни сообщили РИА Новости, что это погодное явление никак не влияет на работу телебашни.

"Телекоммуникационное оборудование и медиафасады функционируют без изменений. Эфирная трансляция теле- и радиоканалов с башни ведется в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что в Москве в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, температура воздуха опустится до минус 12 градусов.