Останкинская телебашня покрылась льдом из-за мороза
Останкинская телебашня покрылась льдом из-за мороза - РИА Новости, 23.01.2026
Останкинская телебашня покрылась льдом из-за мороза
Останкинская телебашня покрылась льдом из-за мороза в Москве в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.
2026-01-23T18:13:00+03:00
2026-01-23T18:13:00+03:00
2026-01-23T19:34:00+03:00
москва
россия
евгений тишковец
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
россия
Новости
ru-RU
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Останкинская телебашня покрылась льдом из-за мороза в Москве в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.
На Останкинской телебашне появился слой льда, явление связано с резким понижением температуры в столичном регионе.
В пресс-службе телебашни сообщили РИА Новости, что это погодное явление никак не влияет на работу телебашни.
"Телекоммуникационное оборудование и медиафасады функционируют без изменений. Эфирная трансляция теле- и радиоканалов с башни ведется в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
сообщал РИА Новости, что в Москве
в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, температура воздуха опустится до минус 12 градусов.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд
сообщал РИА Новости, что в эти выходные ночные температуры в столице опустятся до минус 20-25 градусов, а дневные температуры установятся в диапазоне минус 15-20.