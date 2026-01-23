Рейтинг@Mail.ru
Посол оценил вероятность задержаний танкеров Францией и Британией - РИА Новости, 23.01.2026
21:28 23.01.2026
Посол оценил вероятность задержаний танкеров Францией и Британией
Посол оценил вероятность задержаний танкеров Францией и Британией - РИА Новости, 23.01.2026
Посол оценил вероятность задержаний танкеров Францией и Британией
в мире
франция
лондон
париж
андрей келин
эммануэль макрон
франция
лондон
париж
в мире, франция, лондон, париж, андрей келин, эммануэль макрон
В мире, Франция, Лондон, Париж, Андрей Келин, Эммануэль Макрон
Посол оценил вероятность задержаний танкеров Францией и Британией

Келин: возможны задержания Францией и Британией судов под предлогом санкций

© AP Photo / Emrah GurelНефтяные танкеры в море
Нефтяные танкеры в море - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Emrah Gurel
Нефтяные танкеры в море . Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Новые попытки задержания Францией и Британией судов, которые Лондон и Париж связывают с якобы нарушением режима западных санкций против России, вполне вероятны, полагает посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
Морская префектура Франции по Средиземному морю ранее заявила, что ВМС страны в четверг утром задержали в открытом море следовавший из Мурманска танкер Grinch и направили его в порт для проверки. Операция была проведена при содействии Британии, уточнили в префектуре. Президент Франции Эммануэль Макрон позже заявил, что Париж "полон решимости гарантировать эффективность санкций".
ВМС Франции задержали в нейтральных водах Средиземного моря нефтяной танкер, следовавший из России - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Задержанный во Франции танкер, шедший из России, направили в порт Марселя
Вчера, 21:22
"Боюсь, что да", - сказал Келин в интервью каналу "Россия 24", отвечая на вопрос о том, полагает ли, что попытки задержания судов будут продолжены.
Российский посол подчеркнул, что Британия и Франция действуют для эскалации напряженности на фоне усилий по урегулированию конфликта на Украине.
"Это означает, что они подрывают нынешние усилия и пытаются помешать тем мирным процессам, которые сегодня идут в Абу-Даби, которые развивались вчера в Москве, когда американские представители имели беседу с нашим президентом. Это очень опасные игры", - отметил дипломат.
Танкер Сагитта в водах Карибского моря. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Американские военные захватили танкер в Карибском море
21 января, 00:34
 
В миреФранцияЛондонПарижАндрей КелинЭммануэль Макрон
 
 
