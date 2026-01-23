Посол оценил вероятность задержаний танкеров Францией и Британией

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Новые попытки задержания Францией и Британией судов, которые Лондон и Париж связывают с якобы нарушением режима западных санкций против России, вполне вероятны, полагает посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
Морская префектура Франции по Средиземному морю ранее заявила, что ВМС страны в четверг утром задержали в открытом море следовавший из Мурманска танкер Grinch и направили его в порт для проверки. Операция была проведена при содействии Британии, уточнили в префектуре. Президент Франции Эммануэль Макрон позже заявил, что Париж "полон решимости гарантировать эффективность санкций".
"Боюсь, что да", - сказал Келин в интервью каналу "Россия 24", отвечая на вопрос о том, полагает ли, что попытки задержания судов будут продолжены.
Российский посол подчеркнул, что Британия и Франция действуют для эскалации напряженности на фоне усилий по урегулированию конфликта на Украине.
