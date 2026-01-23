Рейтинг@Mail.ru
Танкер с российской нефтью потерял управление и дрейфует у берегов Алжира - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:48 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/tanker-2069993154.html
Танкер с российской нефтью потерял управление и дрейфует у берегов Алжира
Танкер с российской нефтью потерял управление и дрейфует у берегов Алжира - РИА Новости, 23.01.2026
Танкер с российской нефтью потерял управление и дрейфует у берегов Алжира
Танкер с российской нефтью потерял управление в Средиземном море и теперь дрейфует у берегов Алжира, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные системы... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T22:48:00+03:00
2026-01-23T22:48:00+03:00
в мире
алжир (провинция)
средиземное море
суэцкий канал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010796192_125:64:1200:668_1920x0_80_0_0_5bdc710baddfc46d52ddeaa058ea1d62.jpg
https://ria.ru/20260123/tankery-2069986511.html
https://ria.ru/20260123/grinch-2069986115.html
алжир (провинция)
средиземное море
суэцкий канал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010796192_309:0:1200:668_1920x0_80_0_0_9cec4bd7caf29c4edbaff0afcdd04a04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алжир (провинция), средиземное море, суэцкий канал
В мире, Алжир (провинция), Средиземное море, Суэцкий канал
Танкер с российской нефтью потерял управление и дрейфует у берегов Алжира

Bloomberg: танкер с российской нефтью потерял управление и дрейфует у Алжира

© Кадр видео из соцсетейТанкер
Танкер - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Танкер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Танкер с российской нефтью потерял управление в Средиземном море и теперь дрейфует у берегов Алжира, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные системы отслеживания судов.
"Нефтяной танкер попал в беду у берегов Алжира и сейчас дрейфует в Средиземном море", - говорится в материале.
Нефтяные танкеры в море - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Посол оценил вероятность задержаний танкеров Францией и Британией
Вчера, 21:28
В нем приводятся данные отслеживания, согласно которым танкер "Прогресс" шёл на восток вдоль североафриканского побережья в направлении Суэцкого канала, прошел побережье Алжира, но в четверг сменил навигационный статус на "Не управляется", а его скорость упала примерно до одного узла. К полудню пятницы судно "Прогресс" продолжало дрейфовать на восток, отмечает агентство.
"Выход за пределы судоходных путей, последующее изменение навигационного статуса и падение скорости указывают на какую-то механическую неисправность", - полагают аналитики Блумберга.
Судну 19 лет, недавно оно сменило флаг на российский и в ноябре было внесено в Российский морской регистр судоходства, отмечает агентство.
ВМС Франции задержали в нейтральных водах Средиземного моря нефтяной танкер, следовавший из России - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Задержанный во Франции танкер, шедший из России, направили в порт Марселя
Вчера, 21:22
 
В миреАлжир (провинция)Средиземное мореСуэцкий канал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала