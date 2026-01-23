Танкер с российской нефтью потерял управление и дрейфует у берегов Алжира

"Выход за пределы судоходных путей, последующее изменение навигационного статуса и падение скорости указывают на какую-то механическую неисправность", - полагают аналитики Блумберга.

Судну 19 лет, недавно оно сменило флаг на российский и в ноябре было внесено в Российский морской регистр судоходства, отмечает агентство.