Танкер с российской нефтью потерял управление и дрейфует у берегов Алжира

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Танкер с российской нефтью потерял управление в Средиземном море и теперь дрейфует у берегов Алжира, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные системы отслеживания судов.
"Нефтяной танкер попал в беду у берегов Алжира и сейчас дрейфует в Средиземном море", - говорится в материале.
В нем приводятся данные отслеживания, согласно которым танкер "Прогресс" шёл на восток вдоль североафриканского побережья в направлении Суэцкого канала, прошел побережье Алжира, но в четверг сменил навигационный статус на "Не управляется", а его скорость упала примерно до одного узла. К полудню пятницы судно "Прогресс" продолжало дрейфовать на восток, отмечает агентство.
"Выход за пределы судоходных путей, последующее изменение навигационного статуса и падение скорости указывают на какую-то механическую неисправность", - полагают аналитики Блумберга.
Судну 19 лет, недавно оно сменило флаг на российский и в ноябре было внесено в Российский морской регистр судоходства, отмечает агентство.