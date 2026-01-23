Депутат астраханской думы получил ранение на СВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 янв - РИА Новости. Депутат думы Астраханской области Евгений Бабушкин получил ранение на СВО, он проходит лечение в военном госпитале в Московской области, сообщает администрация губернатора региона.

Согласно информации регионального отделения партии, Бабушкин получил серьезное ранение при выполнении боевого задания. Депутат добровольно отправился на СВО в 2022 году после объявления частичной мобилизации.