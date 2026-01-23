Рейтинг@Mail.ru
Депутат астраханской думы получил ранение на СВО - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:16 23.01.2026 (обновлено: 20:49 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/svo-2069967356.html
Депутат астраханской думы получил ранение на СВО
Депутат астраханской думы получил ранение на СВО - РИА Новости, 23.01.2026
Депутат астраханской думы получил ранение на СВО
Депутат думы Астраханской области Евгений Бабушкин получил ранение на СВО, он проходит лечение в военном госпитале в Московской области, сообщает администрация... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T19:16:00+03:00
2026-01-23T20:49:00+03:00
происшествия
астраханская область
московская область (подмосковье)
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069981199_0:0:2153:1212_1920x0_80_0_0_70579addfa608355a75f8bfb3c336904.jpg
https://ria.ru/20260123/svo-2069966929.html
астраханская область
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069981199_231:0:1938:1280_1920x0_80_0_0_c8a71358fe04a0a74a02ac7fe7e84c86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, астраханская область, московская область (подмосковье), лдпр
Происшествия, Астраханская область, Московская область (Подмосковье), ЛДПР
Депутат астраханской думы получил ранение на СВО

Депутат астраханской думы Бабушкин получил ранение на СВО

© Фото : Пресс-служба Губернатора Астраханской области/TelegramРуководитель администрации губернатора Астраханской области Павел Паутов навестил раненого бойца СВО - депутата региональной думы от ЛДПР Евгения Бабушкина
Руководитель администрации губернатора Астраханской области Павел Паутов навестил раненого бойца СВО - депутата региональной думы от ЛДПР Евгения Бабушкина - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : Пресс-служба Губернатора Астраханской области/Telegram
Руководитель администрации губернатора Астраханской области Павел Паутов навестил раненого бойца СВО - депутата региональной думы от ЛДПР Евгения Бабушкина
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 янв - РИА Новости. Депутат думы Астраханской области Евгений Бабушкин получил ранение на СВО, он проходит лечение в военном госпитале в Московской области, сообщает администрация губернатора региона.
"Вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Астраханской области Павел Паутов навестил раненого бойца СВО - депутата региональной думы от ЛДПР Евгения Бабушкина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Бабушкин в настоящее время он проходит лечение и восстановление в военном госпитале в Московской области. Депутату необходим длительный курс реабилитации.
Согласно информации регионального отделения партии, Бабушкин получил серьезное ранение при выполнении боевого задания. Депутат добровольно отправился на СВО в 2022 году после объявления частичной мобилизации.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Раненый боевик ВСУ случайно выдал украинскую позицию, рассказал пленный
Вчера, 19:14
 
ПроисшествияАстраханская областьМосковская область (Подмосковье)ЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала