https://ria.ru/20260123/svo-2069967356.html
Депутат астраханской думы получил ранение на СВО
Депутат астраханской думы получил ранение на СВО - РИА Новости, 23.01.2026
Депутат астраханской думы получил ранение на СВО
Депутат думы Астраханской области Евгений Бабушкин получил ранение на СВО, он проходит лечение в военном госпитале в Московской области, сообщает администрация... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T19:16:00+03:00
2026-01-23T19:16:00+03:00
2026-01-23T20:49:00+03:00
происшествия
астраханская область
московская область (подмосковье)
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069981199_0:0:2153:1212_1920x0_80_0_0_70579addfa608355a75f8bfb3c336904.jpg
https://ria.ru/20260123/svo-2069966929.html
астраханская область
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069981199_231:0:1938:1280_1920x0_80_0_0_c8a71358fe04a0a74a02ac7fe7e84c86.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астраханская область, московская область (подмосковье), лдпр
Происшествия, Астраханская область, Московская область (Подмосковье), ЛДПР
Депутат астраханской думы получил ранение на СВО
Депутат астраханской думы Бабушкин получил ранение на СВО