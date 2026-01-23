https://ria.ru/20260123/svo-2069966929.html
Раненый боевик ВСУ случайно выдал украинскую позицию, рассказал пленный
Пострадавший боевик ВСУ выдал украинскую позицию, сам того не ведая, после чего ее уничтожили российские военные, заявил пленный украинец Александр Салюков. РИА Новости, 23.01.2026
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Пострадавший боевик ВСУ выдал украинскую позицию, сам того не ведая, после чего ее уничтожили российские военные, заявил пленный украинец Александр Салюков.
Видео беседы с попавшим в плен на краснолиманском направлении Салюковым есть в распоряжении РИА Новости.
"Услышали мы по рации, что четыре карандаша (пехота – ред.) двигались штурмовать какую-то позицию. Там было три украинца и один колумбиец", - сказал пленный.
По его словам, штурм четверки боевиков провалился – одному из украинцев перебило ноги. Группа боевиков ВСУ
оттащила раненого и оставила в блиндаже, где находились сам Салюков и украинский военнослужащий с позывным "Крюк".
"Мы поняли, что следы (эвакуации раненого – ред.) вели к нам", - рассказал Салюков.
Спустя время, как отметил пленный, блиндаж подвергся массированному обстрелу - укрытие завалило, а Салюкова, "Крюка" и раненого боевика ВСУ закопало заживо. В итоге, как отметил пленный, в живых остался только он.
После обстрела Салюков решил сдаться в плен российским военным.