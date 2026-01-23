Рейтинг@Mail.ru
23.01.2026

Раненый боевик ВСУ случайно выдал украинскую позицию, рассказал пленный
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
19:14 23.01.2026
Раненый боевик ВСУ случайно выдал украинскую позицию, рассказал пленный
19:14 23.01.2026
Раненый боевик ВСУ случайно выдал украинскую позицию, рассказал пленный
Пострадавший боевик ВСУ выдал украинскую позицию, сам того не ведая, после чего ее уничтожили российские военные, заявил пленный украинец Александр Салюков. РИА Новости, 23.01.2026
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Раненый боевик ВСУ случайно выдал украинскую позицию, рассказал пленный

РИА Новости: раненый боевик ВСУ выдал украинскую позицию, сам того не ведая

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Пострадавший боевик ВСУ выдал украинскую позицию, сам того не ведая, после чего ее уничтожили российские военные, заявил пленный украинец Александр Салюков.
Видео беседы с попавшим в плен на краснолиманском направлении Салюковым есть в распоряжении РИА Новости.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Немецкие инструкторы обучали солдат ВСУ на русском языке, рассказал пленный
Вчера, 19:06
"Услышали мы по рации, что четыре карандаша (пехота – ред.) двигались штурмовать какую-то позицию. Там было три украинца и один колумбиец", - сказал пленный.
По его словам, штурм четверки боевиков провалился – одному из украинцев перебило ноги. Группа боевиков ВСУ оттащила раненого и оставила в блиндаже, где находились сам Салюков и украинский военнослужащий с позывным "Крюк".
"Мы поняли, что следы (эвакуации раненого – ред.) вели к нам", - рассказал Салюков.
Спустя время, как отметил пленный, блиндаж подвергся массированному обстрелу - укрытие завалило, а Салюкова, "Крюка" и раненого боевика ВСУ закопало заживо. В итоге, как отметил пленный, в живых остался только он.
После обстрела Салюков решил сдаться в плен российским военным.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Пленный рассказал о гибели украинских военных при установке флага
Вчера, 19:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
