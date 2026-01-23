Раненый боевик ВСУ случайно выдал украинскую позицию, рассказал пленный

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Пострадавший боевик ВСУ выдал украинскую позицию, сам того не ведая, после чего ее уничтожили российские военные, заявил пленный украинец Александр Салюков.

Видео беседы с попавшим в плен на краснолиманском направлении Салюковым есть в распоряжении РИА Новости.

"Услышали мы по рации, что четыре карандаша (пехота – ред.) двигались штурмовать какую-то позицию. Там было три украинца и один колумбиец", - сказал пленный.

По его словам, штурм четверки боевиков провалился – одному из украинцев перебило ноги. Группа боевиков ВСУ оттащила раненого и оставила в блиндаже, где находились сам Салюков и украинский военнослужащий с позывным "Крюк".

"Мы поняли, что следы (эвакуации раненого – ред.) вели к нам", - рассказал Салюков.

Спустя время, как отметил пленный, блиндаж подвергся массированному обстрелу - укрытие завалило, а Салюкова, "Крюка" и раненого боевика ВСУ закопало заживо. В итоге, как отметил пленный, в живых остался только он.