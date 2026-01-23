https://ria.ru/20260123/svo-2069823631.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю
ВСУ за неделю потеряли более 1740 военнослужащих и 3 танка в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 23.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю
ВСУ потеряли более 1740 боевиков в зоне действий "Востока" за неделю