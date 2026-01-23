Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 23.01.2026 (обновлено: 12:32 23.01.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 23.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю
ВСУ за неделю потеряли более 1740 военнослужащих и 3 танка в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 23.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю

ВСУ потеряли более 1740 боевиков в зоне действий "Востока" за неделю

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1740 военнослужащих и 3 танка в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России.
«
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Восток" противник потерял более 1740 военнослужащих, три танка, 23 боевые бронированные машины, 67 автомобилей, 11 артиллерийских орудий, три склада боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
В военном ведомстве добавили, что подразделения группировки войск "Восток" за неделю продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Прилуки Запорожской области.
"Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, пяти штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии", - подчеркнули в министерстве обороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2026 МИА «Россия сегодня»
