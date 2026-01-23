Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю

«

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Восток" противник потерял более 1740 военнослужащих, три танка, 23 боевые бронированные машины, 67 автомобилей, 11 артиллерийских орудий, три склада боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении Минобороны РФ.