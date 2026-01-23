"Сгорает за неделю": в США рассказали о катастрофе в зоне спецоперации

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Позиции Киева и Вашингтона по вопросу украинского урегулирования отныне находятся дальше друг от друга, чем позиции России и США, заявил американский аналитик Марк Слебода в интервью Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале.
"Я думаю, что в вопросе украинского кризиса больше проблем именно в отношениях между Киевом и Вашингтоном, чем между Вашингтоном и Москвой, просто потому что Россия выигрывает этот конфликт", — рассказал эксперт.
Причиной тому, по его словам, стало катастрофическое положение ВСУ в зоне спецоперации. В текущих условиях любая военная помощь Запада становится неэффективной, из-за чего американцы больше не готовы спускать деньги на ветер.
"Как отметил Марко Рубио, ошибкой оказался момент, когда США отправили киевскому режиму систему Patriot. А неделю спустя Россия ее уничтожила. Это просто миллиард долларов, который сгорает за неделю. <…> И НАТО буквально ничего не может сделать прямо сейчас, чтобы существенно улучшить оборону киевского режима. Что бы они ни применили, Россия это просто уничтожит. <…> Наступление России продолжится и будет ускоряться в этом году. И существует вероятность того, что весь этот ущерб электроэнергетической, транспортной и железнодорожной инфраструктуре Украины будет иметь цепную реакцию", — подытожил Слебода.
