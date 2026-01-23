«

"Как отметил Марко Рубио, ошибкой оказался момент, когда США отправили киевскому режиму систему Patriot. А неделю спустя Россия ее уничтожила. Это просто миллиард долларов, который сгорает за неделю. <…> И НАТО буквально ничего не может сделать прямо сейчас, чтобы существенно улучшить оборону киевского режима. Что бы они ни применили, Россия это просто уничтожит. <…> Наступление России продолжится и будет ускоряться в этом году. И существует вероятность того, что весь этот ущерб электроэнергетической, транспортной и железнодорожной инфраструктуре Украины будет иметь цепную реакцию", — подытожил Слебода.