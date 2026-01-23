Рейтинг@Mail.ru
"Сгорает за неделю": в США рассказали о катастрофе в зоне спецоперации
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:35 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/svo-2069733948.html
"Сгорает за неделю": в США рассказали о катастрофе в зоне спецоперации
"Сгорает за неделю": в США рассказали о катастрофе в зоне спецоперации - РИА Новости, 23.01.2026
"Сгорает за неделю": в США рассказали о катастрофе в зоне спецоперации
Позиции Киева и Вашингтона по вопросу украинского урегулирования отныне находятся дальше друг от друга, чем позиции России и США, заявил американский аналитик... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T02:35:00+03:00
2026-01-23T02:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
марк слебода
марко рубио
вооруженные силы украины
нато
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069235026_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_9ed905375b4ca739bf588af143760236.jpg
https://ria.ru/20260122/nato-2069464959.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сша
Аналитик Слебода: позиции Киева и Вашингтона по СВО максимально разошлись

© РИА Новости / Евгений Биятов
Работа инженерных войск в зоне СВО
Работа инженерных войск в зоне СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Работа инженерных войск в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Позиции Киева и Вашингтона по вопросу украинского урегулирования отныне находятся дальше друг от друга, чем позиции России и США, заявил американский аналитик Марк Слебода в интервью Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале.
«
"Я думаю, что в вопросе украинского кризиса больше проблем именно в отношениях между Киевом и Вашингтоном, чем между Вашингтоном и Москвой, просто потому что Россия выигрывает этот конфликт", — рассказал эксперт.
Военнослужащие НАТО стреляют из артиллерийского орудия во время учений
"Все кончено": в США выступили с резким заявлением о НАТО и России
Вчера, 03:43
Причиной тому, по его словам, стало катастрофическое положение ВСУ в зоне спецоперации. В текущих условиях любая военная помощь Запада становится неэффективной, из-за чего американцы больше не готовы спускать деньги на ветер.
«
"Как отметил Марко Рубио, ошибкой оказался момент, когда США отправили киевскому режиму систему Patriot. А неделю спустя Россия ее уничтожила. Это просто миллиард долларов, который сгорает за неделю. <…> И НАТО буквально ничего не может сделать прямо сейчас, чтобы существенно улучшить оборону киевского режима. Что бы они ни применили, Россия это просто уничтожит. <…> Наступление России продолжится и будет ускоряться в этом году. И существует вероятность того, что весь этот ущерб электроэнергетической, транспортной и железнодорожной инфраструктуре Украины будет иметь цепную реакцию", — подытожил Слебода.
Переговоры, прошедшие накануне между США и Украиной, по сообщениям издания Financial Times, закончились полным провалом, так как документы, относительно которых велись переговоры перед саммитом в Давосе, в итоге не были подписаны. Отмечается, что это стало настоящим ударом для Зеленского.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
