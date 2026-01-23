https://ria.ru/20260123/svet-2069992641.html
В ЛНР более 17 тысяч человек остались без электричества
Более 17 тысяч человек остались без электроснабжения в городе Алчевск в Луганской Народной Республике из-за избыточной нагрузки на сети, ведутся ремонтные... РИА Новости, 23.01.2026
в мире
луганская народная республика
алчевск
