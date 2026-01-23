Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР более 17 тысяч человек остались без электричества
22:45 23.01.2026
В ЛНР более 17 тысяч человек остались без электричества
В ЛНР более 17 тысяч человек остались без электричества
Более 17 тысяч человек остались без электроснабжения в городе Алчевск в Луганской Народной Республике из-за избыточной нагрузки на сети, ведутся ремонтные работы
В ЛНР более 17 тысяч человек остались без электричества

Более 17 тыс человек остались без электричества в ЛНР, ведутся ремонтные работы

© РИА Новости / Владимир Песня
ЛЭП
ЛЭП
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
ЛЭП. Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 янв - РИА Новости. Более 17 тысяч человек остались без электроснабжения в городе Алчевск в Луганской Народной Республике из-за избыточной нагрузки на сети, ведутся ремонтные работы, сообщает правительство региона.
"По состоянию на 20.00 23 января обесточено более 17 тысяч потребителей", - говорится в Telegram-канале властей.
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Укрэнерго" заявила о значительном ухудшении ситуации со светом в стране
Вчера, 17:08
Вчера, 17:08
Как уточняет региональное правительство, морозы, напряженная ситуация с централизованным теплоснабжением и использование альтернативных источников отопления привели к пиковому росту энергопотребления в Алчевске.
"Фактическая нагрузка на сетевую инфраструктуру многократно превысила расчетные показатели, что привело к технологическим нарушениям в электросетях", - пояснили в правительстве.
Власти отметили, что ведутся ремонтные работы.
Заснеженные опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Несколько районов Приднестровья остались без света из-за аварии
22 января, 17:20
22 января, 17:20
 
В мире, Луганская Народная Республика, Алчевск
 
 
Заголовок открываемого материала