Воронежский суд допросил следователя, который работал по делу Муминджанова - РИА Новости, 23.01.2026
21:25 23.01.2026
Воронежский суд допросил следователя, который работал по делу Муминджанова
Воронежский суд допросил следователя, который работал по делу Муминджанова - РИА Новости, 23.01.2026
Воронежский суд допросил следователя, который работал по делу Муминджанова
Воронежский гарнизонный военный суд допросил следователя, который работал по делу замкомандующего Ленинградским военным округом генерала Валерия Муминджанова,... РИА Новости, 23.01.2026
происшествия
россия
валерий муминджанов
россия
2026
Новости
происшествия, россия, валерий муминджанов
Происшествия, Россия, Валерий Муминджанов
Воронежский суд допросил следователя, который работал по делу Муминджанова

РИА Новости: суд в Воронеже допросил следователя по делу Муминджанова

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов
Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 23 янв - РИА Новости. Воронежский гарнизонный военный суд допросил следователя, который работал по делу замкомандующего Ленинградским военным округом генерала Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении взятки, а также изучались письменные доказательства, представленные гособвинением, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Сегодня допрашивали следователя, который вёл дело. И изучались письменные доказательства, представленные гособвинением", — заявили в пресс-службе.
Охранники, задержанные по делу об убийстве посетителя ТЦ в Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Петербурге суд арестовал охранников по делу об убийстве посетителя ТЦ
Вчера, 20:08
Там добавили, что следующее заседание по делу Муминджанова состоится 27 января в 10.00 мск.
По данным следствия, в 2017-2023 годах Муминджанов был руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении гособоронзаказа были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиардов рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагает следствие, получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей.
Муминджанов изначально вину не признавал. Генерала арестовали в сентябре 2024 года. На его имущество наложен арест.
Наручники - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Суд отправил в СИЗО первого замглавы Сергиево-Посадского округа
Вчера, 20:55
 
Происшествия Россия Валерий Муминджанов
 
 
