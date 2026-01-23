https://ria.ru/20260123/sud-2069986333.html
Воронежский суд допросил следователя, который работал по делу Муминджанова
ВОРОНЕЖ, 23 янв - РИА Новости. Воронежский гарнизонный военный суд допросил следователя, который работал по делу замкомандующего Ленинградским военным округом генерала Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении взятки, а также изучались письменные доказательства, представленные гособвинением, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Сегодня допрашивали следователя, который вёл дело. И изучались письменные доказательства, представленные гособвинением", — заявили в пресс-службе.
Там добавили, что следующее заседание по делу Муминджанова
состоится 27 января в 10.00 мск.
По данным следствия, в 2017-2023 годах Муминджанов был руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении гособоронзаказа были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиардов рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагает следствие, получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей.
Муминджанов изначально вину не признавал. Генерала арестовали в сентябре 2024 года. На его имущество наложен арест.