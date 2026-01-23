Суд отправил в СИЗО первого замглавы Сергиево-Посадского округа

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил в СИЗО первого заместителя главы Сергиево-Посадского городского округа Подмосковья Сергея Тостановского по обвинению в мошенничестве и взяточничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Там уточнили, что он обвиняется в совершении преступлений по статье УК "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере", а также в получении взятки в крупном размере.