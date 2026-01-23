https://ria.ru/20260123/sud-2069983194.html
Суд отправил в СИЗО первого замглавы Сергиево-Посадского округа
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил в СИЗО первого заместителя главы Сергиево-Посадского городского округа Подмосковья Сергея Тостановского по обвинению в мошенничестве и взяточничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Тверского районного суда города Москвы
от 23 января 2026 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тостановского Сергея Борисовича", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что он обвиняется в совершении преступлений по статье УК "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере", а также в получении взятки в крупном размере.
Кроме того, как заявили в пресс-службе, суд арестовал начальника управления сельского хозяйства администрации Сергиево-Посадского округа Ивана Кончакова.