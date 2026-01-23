Рейтинг@Mail.ru
20:55 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/sud-2069983194.html
Суд отправил в СИЗО первого замглавы Сергиево-Посадского округа
Суд отправил в СИЗО первого замглавы Сергиево-Посадского округа

Суд отправил в СИЗО первого замглавы Сергиево-Посадского округа Тостановского

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил в СИЗО первого заместителя главы Сергиево-Посадского городского округа Подмосковья Сергея Тостановского по обвинению в мошенничестве и взяточничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 23 января 2026 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тостановского Сергея Борисовича", - рассказали в пресс-службе.
В Петербурге суд арестовал охранников по делу об убийстве посетителя ТЦ
Там уточнили, что он обвиняется в совершении преступлений по статье УК "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере", а также в получении взятки в крупном размере.
Кроме того, как заявили в пресс-службе, суд арестовал начальника управления сельского хозяйства администрации Сергиево-Посадского округа Ивана Кончакова.
Краевой суд утвердил арест главы Крымска
ПроисшествияМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
