Житель КБР получил восемь лет за убийство оппонента в дорожном конфликте

По данным ведомства, в июне 2024 года между 23-летним осужденным и потерпевшим произошел дорожный инцидент, переросший в драку, в ходе которой мужчина избил 38-летнего оппонента. Через несколько дней они, чтобы продолжить выяснение отношений, встретились на окраине селения Нижний Черек, где молодой человек стал стрелять в потерпевшего из похищенного у знакомого травматического оружия, а затем нанес ему множество ножевых ранений, от которых тот скончался. С места происшествия мужчина скрылся на автомобиле потерпевшего, который потом бросил неподалеку от соседнего села.