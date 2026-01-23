Рейтинг@Mail.ru
Житель КБР получил восемь лет за убийство оппонента в дорожном конфликте
17:08 23.01.2026
Житель КБР получил восемь лет за убийство оппонента в дорожном конфликте
Житель КБР получил восемь лет за убийство оппонента в дорожном конфликте - РИА Новости, 23.01.2026
Житель КБР получил восемь лет за убийство оппонента в дорожном конфликте
Суд в Кабардино-Балкарии приговорил к восьми годам заключения местного жителя, который после дорожного инцидента убил своего оппонента, сообщило СУСК РФ по... РИА Новости, 23.01.2026
происшествия, россия, кабардино-балкарская республика (кбр), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Следственный комитет России (СК РФ)
Житель КБР получил восемь лет за убийство оппонента в дорожном конфликте

Житель КБР получил 8 лет колонии за убийство оппонента после дорожного конфликта

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 23 янв – РИА Новости. Суд в Кабардино-Балкарии приговорил к восьми годам заключения местного жителя, который после дорожного инцидента убил своего оппонента, сообщило СУСК РФ по региону.
"Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по КБР доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора жителю республики, он признан виновным по части 1 статьи 226 (хищение огнестрельного оружия), части 1 статьи 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), части 1 статьи 105 (убийство), части 1 статьи 166 (угон) УК РФ... Приговором суда ему назначено наказание по совокупности преступлений в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в июне 2024 года между 23-летним осужденным и потерпевшим произошел дорожный инцидент, переросший в драку, в ходе которой мужчина избил 38-летнего оппонента. Через несколько дней они, чтобы продолжить выяснение отношений, встретились на окраине селения Нижний Черек, где молодой человек стал стрелять в потерпевшего из похищенного у знакомого травматического оружия, а затем нанес ему множество ножевых ранений, от которых тот скончался. С места происшествия мужчина скрылся на автомобиле потерпевшего, который потом бросил неподалеку от соседнего села.
Региональная прокуратура сообщила, что намерена обжаловать приговор.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Коми арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве 14-летней девочки
22 января, 17:05
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
