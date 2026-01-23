В Орловской области мужчину осудили на 14 лет за поджоги станций связи

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Орловский областной суд приговорил к 14 годам лишения свободы мужчину, который совершил поджоги трех станций сотовой связи в Орловской области, сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что в апреле 2025 года фигурант, испытывая материальные затруднения, через интернет-мессенджеры вступил в сговор с неустановленным организатором диверсий, получая от него инструкции.

"Реализуя план куратора, направленный на дестабилизацию обстановки в России , Н. выполнил ряд заданий, направленных на повреждение средств связи. Противоправная деятельность заключалась в совершении диверсий. Так, Н. 24 апреля 2025 года и 26 апреля 2025 года, следуя прямому указанию куратора, совершил поджоги трех базовых станций операторов сотовой связи в Орловской области", – говорится в сообщении.

Суд, как уточнили в пресс-службе, признал мужчину виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 281 УК РФ (диверсия).