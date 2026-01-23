https://ria.ru/20260123/sud-2069927677.html
В Орловской области мужчину осудили на 14 лет за поджоги станций связи
В Орловской области мужчину осудили на 14 лет за поджоги станций связи - РИА Новости, 23.01.2026
В Орловской области мужчину осудили на 14 лет за поджоги станций связи
Орловский областной суд приговорил к 14 годам лишения свободы мужчину, который совершил поджоги трех станций сотовой связи в Орловской области, сообщили в... РИА Новости, 23.01.2026
происшествия
орловская область
россия
В Орловской области мужчину осудили на 14 лет за поджоги станций связи
Мужчина получил 14 лет за поджоги трех станций сотовой связи в Орловской области
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Орловский областной суд приговорил к 14 годам лишения свободы мужчину, который совершил поджоги трех станций сотовой связи в Орловской области, сообщили
в пресс-службе суда.
Отмечается, что в апреле 2025 года фигурант, испытывая материальные затруднения, через интернет-мессенджеры вступил в сговор с неустановленным организатором диверсий, получая от него инструкции.
"Реализуя план куратора, направленный на дестабилизацию обстановки в России
, Н. выполнил ряд заданий, направленных на повреждение средств связи. Противоправная деятельность заключалась в совершении диверсий. Так, Н. 24 апреля 2025 года и 26 апреля 2025 года, следуя прямому указанию куратора, совершил поджоги трех базовых станций операторов сотовой связи в Орловской области", – говорится в сообщении.
Суд, как уточнили в пресс-службе, признал мужчину виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 281 УК РФ (диверсия).
"По совокупности преступлений Н. назначено 14 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшегося срока – в исправительной колонии строгого режима", – добавили в суде.