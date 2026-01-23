СК направил в суд дело о поджогах на железной дороге в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 янв - РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении троих человек, обвиняемых в поджогах на железной дороге в Ростовской области, сообщил СК России.

По информации ведомства, 18-летний фигурант согласился совершить теракт за деньги и вовлек в это 16-летнего знакомого. В декабре 2024 года они подожгли релейный шкаф на 10-м километре железнодорожной станции Гниловская Ростова-на-Дону

После этого они вовлекли 16-летнюю девушку и втроем подожгли электровоз на железнодорожной станции Ростов-Товарный СКЖД. Происходящее они снимали на мобильный телефон. Ущерб составил более 25 миллионов рублей.

По данным СК , за поджоги им выплатили деньги в криптовалюте. Получив оплату, 18-летний фигурант конвертировал ее в рубли и перевел на расчетный счет в банке. Позже фигурантов задержали.

Уголовное дело возбуждено по статьям о теракте, вовлечении несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления и теракта, легализации денежных средств.