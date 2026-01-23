Рейтинг@Mail.ru
15:52 23.01.2026
СК направил в суд дело о поджогах на железной дороге в Ростовской области
СК направил в суд дело о поджогах на железной дороге в Ростовской области
Следователи направили в суд уголовное дело в отношении троих человек, обвиняемых в поджогах на железной дороге в Ростовской области, сообщил СК России. РИА Новости, 23.01.2026
2026
происшествия, ростовская область, россия, ростов-на-дону, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростовская область, Россия, Ростов-на-Дону, Следственный комитет России (СК РФ)
СК направил в суд дело о поджогах на железной дороге в Ростовской области

СК передал в суд дело о поджогах на железной дороге в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 янв - РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении троих человек, обвиняемых в поджогах на железной дороге в Ростовской области, сообщил СК России.
По информации ведомства, 18-летний фигурант согласился совершить теракт за деньги и вовлек в это 16-летнего знакомого. В декабре 2024 года они подожгли релейный шкаф на 10-м километре железнодорожной станции Гниловская Ростова-на-Дону.
10 декабря 2025, 11:01
Подростка обвинили в поджогах подстанций на Московской железной дороге
10 декабря 2025, 11:11
После этого они вовлекли 16-летнюю девушку и втроем подожгли электровоз на железнодорожной станции Ростов-Товарный СКЖД. Происходящее они снимали на мобильный телефон. Ущерб составил более 25 миллионов рублей.
По данным СК, за поджоги им выплатили деньги в криптовалюте. Получив оплату, 18-летний фигурант конвертировал ее в рубли и перевел на расчетный счет в банке. Позже фигурантов задержали.
Уголовное дело возбуждено по статьям о теракте, вовлечении несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления и теракта, легализации денежных средств.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
29 октября 2025, 16:09
В Петербурге задержали пару за поджог железнодорожного оборудования
29 октября 2025, 16:09
 
ПроисшествияРостовская областьРоссияРостов-на-ДонуСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
