СК направил в суд дело о поджогах на железной дороге в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 янв - РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении троих человек, обвиняемых в поджогах на железной дороге в Ростовской области, сообщил СК России.
По информации ведомства, 18-летний фигурант согласился совершить теракт за деньги и вовлек в это 16-летнего знакомого. В декабре 2024 года они подожгли релейный шкаф на 10-м километре железнодорожной станции Гниловская Ростова-на-Дону.
После этого они вовлекли 16-летнюю девушку и втроем подожгли электровоз на железнодорожной станции Ростов-Товарный СКЖД. Происходящее они снимали на мобильный телефон. Ущерб составил более 25 миллионов рублей.
По данным СК, за поджоги им выплатили деньги в криптовалюте. Получив оплату, 18-летний фигурант конвертировал ее в рубли и перевел на расчетный счет в банке. Позже фигурантов задержали.
Уголовное дело возбуждено по статьям о теракте, вовлечении несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления и теракта, легализации денежных средств.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
