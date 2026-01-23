На Урале рецидивиста осудили на 17 лет за убийство знахаря

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Березовский городской суд Свердловской области приговорил Андрея Овчинникова к 17 годам колонии за убийство знахаря, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По данным инстанции и областного управления СК РФ, 4 января 2025 года Овчинников приехал к знакомому целителю в поселке Кедровка под Березовским. После распития спиртного и ссоры гость нанес хозяину жилища несколько ножевых ранений в живот, после чего скрылся. Пострадавшего доставили в больницу на "скорой", которую вызвала его сожительница, где он спустя пару дней скончался.
"Андрей Овчинников признан виновным в убийстве знахаря. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет… По совокупности с приговором Железнодорожного районного суда Екатеринбурга осужденному окончательно назначено 17 лет колонии строгого режима", – говорится в сообщении.
Как уточняет региональная прокуратура, фигурант – 59-летний уроженец Нижнего Тагила, не имеющий регистрации на территории России, но "известный в криминальных кругах". Свою вину в суде он не признал.
"Когда оперуполномоченные вышли на след предполагаемого фигуранта громкого дела, он находился в одной из больниц Екатеринбурга. В определенных кругах ранее судимый гражданин хорошо известен под прозвищем Банзай", – рассказал журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
По данным прокуратуры, Овчинников в июле 2025 года уже был осужден на 7,5 лет по делу об организации похищения руководителя автостоянки в Екатеринбурге и незаконном обороте боеприпасов.