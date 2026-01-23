Рейтинг@Mail.ru
На Урале рецидивиста осудили на 17 лет за убийство знахаря - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/sud-2069862516.html
На Урале рецидивиста осудили на 17 лет за убийство знахаря
На Урале рецидивиста осудили на 17 лет за убийство знахаря - РИА Новости, 23.01.2026
На Урале рецидивиста осудили на 17 лет за убийство знахаря
Березовский городской суд Свердловской области приговорил Андрея Овчинникова к 17 годам колонии за убийство знахаря, сообщила объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T13:48:00+03:00
2026-01-23T13:48:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
урал
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg
https://ria.ru/20260123/prestupniki-2069849869.html
https://ria.ru/20260123/afera-2069846540.html
екатеринбург
россия
урал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_2dfa1cb8e65443add1d25fccf11d882f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, россия, урал, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Урал, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале рецидивиста осудили на 17 лет за убийство знахаря

Рецидивиста Банзай осудили на 17 лет на Урале за убийство знахаря

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Березовский городской суд Свердловской области приговорил Андрея Овчинникова к 17 годам колонии за убийство знахаря, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По данным инстанции и областного управления СК РФ, 4 января 2025 года Овчинников приехал к знакомому целителю в поселке Кедровка под Березовским. После распития спиртного и ссоры гость нанес хозяину жилища несколько ножевых ранений в живот, после чего скрылся. Пострадавшего доставили в больницу на "скорой", которую вызвала его сожительница, где он спустя пару дней скончался.
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Прокуратура Москвы составила портрет типичного столичного преступника
13:20
"Андрей Овчинников признан виновным в убийстве знахаря. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет… По совокупности с приговором Железнодорожного районного суда Екатеринбурга осужденному окончательно назначено 17 лет колонии строгого режима", – говорится в сообщении.
Как уточняет региональная прокуратура, фигурант – 59-летний уроженец Нижнего Тагила, не имеющий регистрации на территории России, но "известный в криминальных кругах". Свою вину в суде он не признал.
"Когда оперуполномоченные вышли на след предполагаемого фигуранта громкого дела, он находился в одной из больниц Екатеринбурга. В определенных кругах ранее судимый гражданин хорошо известен под прозвищем Банзай", – рассказал журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
По данным прокуратуры, Овчинников в июле 2025 года уже был осужден на 7,5 лет по делу об организации похищения руководителя автостоянки в Екатеринбурге и незаконном обороте боеприпасов.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Пензенец обокрал жителя Приамурья, пообещав женским голосом интимные услуги
13:16
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияУралВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала