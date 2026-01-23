Суд арестовал экс-супругов из курганской Шумихи, обворовывавших бойцов СВО

Как сообщало СУСК, с мая 2024 года фигурант с бывшей супругой подыскивали одиноких мужчин, проживавших в разных районах региона. Вводя их в заблуждение, они оформляли с ними фиктивные браки. После заключения контрактов положенные военнослужащим выплаты фигуранты присваивали себе, распоряжались ими по своему усмотрению, в том числе покупая дорогостоящие автомобили.