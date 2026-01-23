Суд арестовал экс-супругов из курганской Шумихи, обворовывавших бойцов СВО

ЧЕЛЯБИНСК, 23 янв – РИА Новости. Суд в Курганской области арестовал бывших мужа и жену, похищавших выплаты участникам специальной военной операции, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
"В соответствии с позицией прокурора сегодня Шумихинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 47-летнему местному жителю и его экс-супруге, обвиняемым в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере)", - говорится в сообщении.
В настоящее время за ходом расследования уголовного дела прокуратурой установлен контроль, уточняется в сообщении.
Как сообщало СУСК, с мая 2024 года фигурант с бывшей супругой подыскивали одиноких мужчин, проживавших в разных районах региона. Вводя их в заблуждение, они оформляли с ними фиктивные браки. После заключения контрактов положенные военнослужащим выплаты фигуранты присваивали себе, распоряжались ими по своему усмотрению, в том числе покупая дорогостоящие автомобили.
По данным СУСК, следствием установлена еще одна участница преступной группы, проживающая в Свердловской области, ей избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.