Суд арестовал собственника ТЦ, обрушившегося в Новосибирске

12:19 23.01.2026 (обновлено: 12:27 23.01.2026)
НОВОСИБИРСК, 23 янв – РИА Новости. Первомайский районный суд Новосибирска в пятницу заключил под стражу собственника обрушившегося в Новосибирске двухэтажного торгового центра Сергея Туркова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Избрать в отношении Туркова Сергея Ивановича... меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 28 дней, то есть до 22 марта 2026 года", - сказала судья Дарья Дмитриева.
Ранее в прокуратуре Новосибирской области РИА Новости сообщили, что Туркову предъявлено обвинение по пунктам "а", "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека).
Обрушение конструкций крыши на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло в среду в Новосибирске, предварительно, из-за скопившегося снега. Один человек скончался, двое пострадали. По данным мэрии, обрушившееся здание изначально было самовольной постройкой. Власти обращались в суд с требованием о сносе строения, однако собственник подал встречный иск о признании права собственности на объект. В итоге стороны заключили мировое соглашение, его утвердил суд. Таким образом, самовольно возведенное строение было узаконено.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Строитель объяснил, почему ТЦ в Новосибирске не подлежал госстройнадзору
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
