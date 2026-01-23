Суд арестовал собственника ТЦ, обрушившегося в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 23 янв – РИА Новости. Первомайский районный суд Новосибирска в пятницу заключил под стражу собственника обрушившегося в Новосибирске двухэтажного торгового центра Сергея Туркова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Избрать в отношении Туркова Сергея Ивановича... меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 28 дней, то есть до 22 марта 2026 года", - сказала судья Дарья Дмитриева.