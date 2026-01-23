Суд арестовал собственника ТЦ, обрушившегося в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 23 янв – РИА Новости. Первомайский районный суд Новосибирска в пятницу заключил под стражу собственника обрушившегося в Новосибирске двухэтажного торгового центра Сергея Туркова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Избрать в отношении Туркова Сергея Ивановича... меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 28 дней, то есть до 22 марта 2026 года", - сказала судья Дарья Дмитриева.
Ранее в прокуратуре Новосибирской области РИА Новости сообщили, что Туркову предъявлено обвинение по пунктам "а", "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека).
Обрушение конструкций крыши на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло в среду в Новосибирске, предварительно, из-за скопившегося снега. Один человек скончался, двое пострадали. По данным мэрии, обрушившееся здание изначально было самовольной постройкой. Власти обращались в суд с требованием о сносе строения, однако собственник подал встречный иск о признании права собственности на объект. В итоге стороны заключили мировое соглашение, его утвердил суд. Таким образом, самовольно возведенное строение было узаконено.