Краевой суд утвердил арест главы Крымска

По версии следствия, в 2023 году Будагов заключил с арендатором договор купли-продажи, согласно которому земельный участок площадью более 31,4 гектара был реализован за 5,2 миллиона рублей при его рыночной стоимости не менее 99 миллионов рублей, зная, что категория земельного участка изменена с сельскохозяйственного назначения на ИЖС, и он обязан отказать в предоставлении в собственность без проведения торгов данного участка.