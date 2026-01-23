Краевой суд утвердил арест главы Крымска

Рейтинг@Mail.ru
11:55 23.01.2026 (обновлено: 13:06 23.01.2026)
СОЧИ, 23 янв – РИА Новости. Краснодарский краевой суд, рассмотрев апелляционную жалобу об избрании меры пресечения главе Крымска Янису Будагову, обвиняемому в превышении должностных полномочий, оставил его под стражей, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Первомайский районный суд Краснодара в декабре арестовал Будагова до 18 февраля. Следствие в суде настаивало на мере пресечения в виде заключения под стражу, мотивируя тем, что он может скрыться от органов следствия и суда и продолжать заниматься преступной деятельностью. Адвокаты обвиняемого просили об избрании фигуранту меры пресечения в виде домашнего ареста.
"Краснодарский краевой суд рассмотрел материалы по апелляционной жалобе на постановление Первомайского районного суда г. Краснодара об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яниса Будагова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Суд апелляционной инстанции счел, что в силу оснований и мотивов, изложенных в них, в отношении обвиняемого невозможно избрание иной меры пресечения. Будагов останется под стражей", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2023 году Будагов заключил с арендатором договор купли-продажи, согласно которому земельный участок площадью более 31,4 гектара был реализован за 5,2 миллиона рублей при его рыночной стоимости не менее 99 миллионов рублей, зная, что категория земельного участка изменена с сельскохозяйственного назначения на ИЖС, и он обязан отказать в предоставлении в собственность без проведения торгов данного участка.
После этого участок был реализован представителю застройщика за 150 миллионов рублей. Данный факт был выявлен УФСБ России по Краснодарскому краю.
КрымскКраснодарский краевой судКраснодарРоссия
 
 
