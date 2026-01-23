https://ria.ru/20260123/sud-2069797323.html
Суд в Кузбассе взыскал с магазина компенсацию за неисправную видеокарту
КЕМЕРОВО, 23 янв – РИА Новости.
Суд в Кемерово взыскал с компании "ДНС Ритейл" более 800 тысяч рублей из-за продажи неисправной видеокарты стоимостью вдвое дешевле, сообщает
объединенный пресс-центр судов региона.
По информации пресс-центра, в июне 2021 года и марте 2024 года покупатель обращался в сервисный центр с претензиями на неисправность видеокарты, которую он приобрел в магазине ООО "ДНС Ритейл" за 293 999 рублей. В последний раз в ремонте было отказано из-за якобы нарушения правил эксплуатации, однако нарушения не были конкретизированы.
Истец обратился в Рудничный районный суд Кемерово
с иском к компании о защите прав потребителей. Суд установил, что в видеокарте есть производственные и эксплуатационные дефекты, которые носят критический характер.
"На этом основании суд признал требование истца о возврате уплаченной за товар суммы. Суд взыскал с ООО "ДНС Ритейл" стоимость видеокарты – 293 999 рублей, неустойку – 300 тысяч рублей, компенсацию морального вреда – 5 тысяч рублей, а также штраф в размере 299 499,5 рублей", – говорится в сообщении.