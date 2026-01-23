Рейтинг@Mail.ru
Суд в Кузбассе взыскал с магазина компенсацию за неисправную видеокарту - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:40 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/sud-2069797323.html
Суд в Кузбассе взыскал с магазина компенсацию за неисправную видеокарту
Суд в Кузбассе взыскал с магазина компенсацию за неисправную видеокарту - РИА Новости, 23.01.2026
Суд в Кузбассе взыскал с магазина компенсацию за неисправную видеокарту
Суд в Кемерово взыскал с компании "ДНС Ритейл" более 800 тысяч рублей из-за продажи неисправной видеокарты стоимостью вдвое дешевле, сообщает объединенный... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T11:40:00+03:00
2026-01-23T11:40:00+03:00
происшествия
кемерово
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
https://ria.ru/20251208/tovar-2060495578.html
кемерово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемерово
Происшествия, Кемерово
Суд в Кузбассе взыскал с магазина компенсацию за неисправную видеокарту

Суд в Кузбассе взыскал с магазина 800 тыс руб за продажу неисправной видеокарты

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 23 янв – РИА Новости. Суд в Кемерово взыскал с компании "ДНС Ритейл" более 800 тысяч рублей из-за продажи неисправной видеокарты стоимостью вдвое дешевле, сообщает объединенный пресс-центр судов региона.
По информации пресс-центра, в июне 2021 года и марте 2024 года покупатель обращался в сервисный центр с претензиями на неисправность видеокарты, которую он приобрел в магазине ООО "ДНС Ритейл" за 293 999 рублей. В последний раз в ремонте было отказано из-за якобы нарушения правил эксплуатации, однако нарушения не были конкретизированы.
Истец обратился в Рудничный районный суд Кемерово с иском к компании о защите прав потребителей. Суд установил, что в видеокарте есть производственные и эксплуатационные дефекты, которые носят критический характер.
"На этом основании суд признал требование истца о возврате уплаченной за товар суммы. Суд взыскал с ООО "ДНС Ритейл" стоимость видеокарты – 293 999 рублей, неустойку – 300 тысяч рублей, компенсацию морального вреда – 5 тысяч рублей, а также штраф в размере 299 499,5 рублей", – говорится в сообщении.
MTT S60 - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
"Продажи выросли на 400%". ИИ вынудил россиян раскупать дорогие товары
8 декабря 2025, 09:17
 
ПроисшествияКемерово
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала