Суд в Кузбассе взыскал с магазина компенсацию за неисправную видеокарту

По информации пресс-центра, в июне 2021 года и марте 2024 года покупатель обращался в сервисный центр с претензиями на неисправность видеокарты, которую он приобрел в магазине ООО "ДНС Ритейл" за 293 999 рублей. В последний раз в ремонте было отказано из-за якобы нарушения правил эксплуатации, однако нарушения не были конкретизированы.