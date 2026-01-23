Суд увеличил выплаты семьям погибших при крушении Ан-24 в Приамурье

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Суд увеличил выплаты двум потерпевшим, чьи родственники погибли при крушении самолета под Тындой Амурской области летом прошлого года, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска Тынду , разбился 24 июля 2025 года при подлете к аэропорту назначения. На борту было 48 человек, никто не выжил. Причины авикатастрофы расследуются. Сертификат эксплуатанта был аннулирован, "Ангара" прекратила выполнение коммерческих рейсов.

Среди погибших в авиакатастрофе были женщина с дочкой. Супруг женщины и ее мать были признаны потерпевшими, они получили выплаты за гибель родственников в размере трех миллионов и одного миллиона рублей соответственно. Половина каждой суммы стала компенсацией морального вреда.

Потерпевшие не согласились с размером выплат, попросив суд взыскать с перевозчика по 100 миллионов рублей каждому и еще 100 миллионов рублей - в пользу восьмилетнего ребенка мужчины от первого брака, который также переживает из-за гибели единокровной сестры.

В документе отмечается, что после авиакатастрофы и гибели родных у потерпевших развилось тревожно-депрессивное расстройство, они вынуждены принимать антидепрессанты.

"Исковые требования... о взыскании компенсации морального вреда удовлетворить частично", - говорится в материалах.