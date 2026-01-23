Рейтинг@Mail.ru
Суд увеличил выплаты семьям погибших при крушении Ан-24 в Приамурье - РИА Новости, 23.01.2026
01:18 23.01.2026
Суд увеличил выплаты семьям погибших при крушении Ан-24 в Приамурье
Суд увеличил выплаты семьям погибших при крушении Ан-24 в Приамурье - РИА Новости, 23.01.2026
Суд увеличил выплаты семьям погибших при крушении Ан-24 в Приамурье
Суд увеличил выплаты двум потерпевшим, чьи родственники погибли при крушении самолета под Тындой Амурской области летом прошлого года, следует из документов,... РИА Новости, 23.01.2026
происшествия
благовещенск
тында
ан-24
благовещенск
тында
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Происшествия, Благовещенск, Тында, Ан-24
Суд увеличил выплаты семьям погибших при крушении Ан-24 в Приамурье

РИА Новости: суд увеличил выплаты семьям погибших при крушении Ан-24 под Тындой

© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Суд увеличил выплаты двум потерпевшим, чьи родственники погибли при крушении самолета под Тындой Амурской области летом прошлого года, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля 2025 года при подлете к аэропорту назначения. На борту было 48 человек, никто не выжил. Причины авикатастрофы расследуются. Сертификат эксплуатанта был аннулирован, "Ангара" прекратила выполнение коммерческих рейсов.
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
СК рассказал о причинах крушения Ан-24 в Приамурье
13 января, 10:13
Среди погибших в авиакатастрофе были женщина с дочкой. Супруг женщины и ее мать были признаны потерпевшими, они получили выплаты за гибель родственников в размере трех миллионов и одного миллиона рублей соответственно. Половина каждой суммы стала компенсацией морального вреда.
Потерпевшие не согласились с размером выплат, попросив суд взыскать с перевозчика по 100 миллионов рублей каждому и еще 100 миллионов рублей - в пользу восьмилетнего ребенка мужчины от первого брака, который также переживает из-за гибели единокровной сестры.
В документе отмечается, что после авиакатастрофы и гибели родных у потерпевших развилось тревожно-депрессивное расстройство, они вынуждены принимать антидепрессанты.
"Исковые требования... о взыскании компенсации морального вреда удовлетворить частично", - говорится в материалах.
Так, суд решил взыскать с перевозчика компенсацию морального вреда в пользу мужчины в размере двух миллионов рублей, в пользу матери - в размере трех миллионов.
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Речевая информация "Низко земля" стала последней перед крушением Ан-24
16 сентября 2025, 16:52
 
