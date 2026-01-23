Рейтинг@Mail.ru
23.01.2026

Стубб оправдался за слова о способности Европы защитить себя без США
13:54 23.01.2026
Стубб оправдался за слова о способности Европы защитить себя без США
Стубб оправдался за слова о способности Европы защитить себя без США - РИА Новости, 23.01.2026
Стубб оправдался за слова о способности Европы защитить себя без США
Президент Финляндии Александр Стубб оправдался за свои слова о способности Европы защитить себя без американцев и заявил, что Европе необходима поддержка США. РИА Новости, 23.01.2026
в мире, европа, сша, финляндия
В мире, Европа, США, Финляндия
Стубб оправдался за слова о способности Европы защитить себя без США

Стубб оправдался за слова о способности Европы защитить себя без американцев

© REUTERS / Denis BalibouseПрезидент Финляндии Александр Стубб на экономическом форуме в Давосе
Президент Финляндии Александр Стубб на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент Финляндии Александр Стубб на экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб оправдался за свои слова о способности Европы защитить себя без американцев и заявил, что Европе необходима поддержка США.
В среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе Стубб заявил, что Европа сможет защитить себя без американцев.
"Мне был задан вопрос, может ли Европа защитить себя. Ответ был - "да". Нужна ли нам для этого поддержка США? Безусловно, нужна. Надеюсь, я не слишком срезал углы", - сказал Стубб телерадиовещателю Yle.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Теперь официально: НАТО предложили заняться терроризмом против России
В мире, Европа, США, Финляндия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
