Стубб оправдался за слова о способности Европы защитить себя без США
Стубб оправдался за слова о способности Европы защитить себя без США
Президент Финляндии Александр Стубб оправдался за свои слова о способности Европы защитить себя без американцев и заявил, что Европе необходима поддержка США. РИА Новости, 23.01.2026
Стубб оправдался за слова о способности Европы защитить себя без американцев