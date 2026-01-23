Во Львовской области мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ТЦК, пишут СМИ

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам военкомата во Львовской области, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Мужчина стрелял в сотрудников военкомата во Львовской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
По данным украинских журналистов, мужчина задержан. Информации о ранениях сотрудников военкомата не приводится.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
