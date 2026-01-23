Рейтинг@Mail.ru
Во Львовской области мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ТЦК, пишут СМИ
22:56 23.01.2026
Во Львовской области мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ТЦК, пишут СМИ
Во Львовской области мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ТЦК, пишут СМИ

Во Львовской области мужчина открыл стрельбу по сотрудникам военкомата

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам военкомата во Львовской области, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Мужчина стрелял в сотрудников военкомата во Львовской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
По данным украинских журналистов, мужчина задержан. Информации о ранениях сотрудников военкомата не приводится.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Сотрудник военкомата на Украине - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
На Украине раскрыли схему незаконного обогащения сотрудников ТЦК
22 января, 12:44
 
Львовская область Вооруженные силы Украины В мире
 
 
