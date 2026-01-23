Семь вещей из 80-х, за которыми в 2026-м охотятся стилисты

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. 80-е в СССР — это эпоха дефицита и наивного стиля, который долгое время ассоциировался с чем-то нелепым, почти забытым.

Но в 2026-м то, что раньше считалось маркером дурного вкуса или вынужденной мерой, внезапно стало желанным элементом в любом гардеробе.

1. Гипертрофированные плечи

Квинтэссенция моды 80-х и на Западе, и в СССР. Причина была не только в эстетике, но и в социальном контексте. Стиль "Power dressing" (одежда для власти/успеха) — женщины стали активно выходить на руководящие позиции, и одежда с широкими плечами помогала им выглядеть авторитетнее, визуально "занимать больше места" в мужском мире бизнеса. Причем в Советском Союзе этот тренд достиг своего апогея, потому что модницы, не имея доступа к дизайнерским вещам, сами пришивали огромные подплечники куда только можно.

Это все еще тренд: Мода на массивные плечи вернулась несколько сезонов назад, в 2026-м не ушла, а трансформировалась. Подиумные показы от Versace и Saint Laurent тому подтверждение.

Как носить: Чтобы не выглядеть как "секретарша из месткома", максимально расслабляем тяжелый верх — сочетаем с платьем-комбинацией из шелка или кружевным топом. Если носить с леггинсами, то ноги кажутся бесконечными и худыми на фоне объемного верха.

2. Лосины "вырвиглаз" и неон

Для тех, кто помнит советские "рыночные" 80-е, неон и лосины — это травма. В 1982-м Джейн Фонда выпустила свои знаменитые уроки аэробики на видеокассетах. Наши женщины увидели обтягивающие наряды и поняли: "Нам это надо!". Их носили не только в спортзал, но и на дискотеки, сочетая с кожаными мини-юбками или теми самыми жакетами с плечами.

Как носить: Неон должен выглядывать лишь фрагментом. Например, ярко-салатовые лосины под классическим бежевым тренчем. Никаких кудрей и каблуков-шпилек. Сочетаем с тяжелой обувью или массивным каблуком.

3. Брюки-бананы

В США и Европе эта модель появилась в конце 70-х на волне популярности джаза. В СССР массовая "банановая лихорадка" пришла в 80-х. Теперь складок у пояса делают нарочито много, создавая архитектурный объем.

Факт : Настоящие джинсовые бананы (часто марки Montana или Pyramid) стоили целую зарплату. Поэтому советские модницы шили их сами из чего угодно — даже из плотных простыней, которые потом красили в синьке или варили.

Как носить: Заправляем все. Любая футболка, рубашка или водолазка должна быть заправлена внутрь, чтобы подчеркнуть талию. Боди и кроп-топы — идеальная пара для бананов. Минимум ткани сверху уравновешивает объем снизу. Чтобы визуально вытянуть рост (бананы его коварно "съедают"), носим их с ботильонами или туфлями с острым мысом.

4. Ветровки-парашюты

На Западе (бренды Adidas, Nike, Reebok) начали выпускать спортивные костюмы из легкого нейлона. К нам они попадали через "Березку", моряков и перекупщиков. Такая ветровка была признаком "крутизны". В ней ходили и в пир, и в мир, и на дискотеку.

Почему это модно: После нескольких лет бежевого кашемира и минимализма "old money" мир захотел максимализма и дофаминовой одежды. Сейчас правит бал тренд Gorpcore (эстетика туристической и функциональной одежды).

После нескольких лет бежевого кашемира и минимализма "old money" мир захотел максимализма и дофаминовой одежды. Сейчас правит бал тренд Gorpcore (эстетика туристической и функциональной одежды). Как носить: Чтобы не выглядеть как гопник из 89-го, смешиваем спорт с классикой. Яркая ветровка + строгие широкие брюки со стрелками. Нежное шелковое платье-комбинация + ветровка. Каблуки. Да-да! Ветровку-парашют носят с остроносыми ботильонами. Это разбивает спортивный контекст и делает образ подиумным.

5. Люрекс и пайетки

Ранее блеск был деликатным — в СССР "блестеть" полагалось только по праздникам. Но пришли 80-е, случился взрыв диско. Модницы носили люрекс везде. Женщины доставали катушки с люрексом и вплетали их в обычную шерсть. Получались колючие блестящие свитера "летучая мышь". Пайетки (чешуйки) стали массовыми благодаря эстраде. Все хотели выглядеть как Алла Пугачева или солистки "Миража".

Тренд: Сейчас это называется "mermaid core" (стиль русалки). Главная фишка — демистификация нарядности. Мы больше не храним пайетки для Нового года.

Сейчас это называется "mermaid core" (стиль русалки). Главная фишка — демистификация нарядности. Мы больше не храним пайетки для Нового года. Как носить: Люрексовая водолазка + мужской костюм — блеск должен лишь слегка проглядывать. Юбка в пайетках + огромный худи — уравновешивает праздничность.

6. Дутые сапоги ("луноходы")

Нелепые, огромные, но такие теплые! Их называли просто "дутиками". "Приплыли" к нам в середине 80-х, в основном из стран соцлагеря (Чехословакия, Югославия) и Финляндии. В отличие от кожаных сапог, которые промокали и требовали ухода, дутики из нейлона на поролоне были легкими, теплыми и выглядели как обувь из фантастических фильмов про космос.

Что происходит в 2026-м: Сейчас в моде не просто "те самые" классические "луноходы" на шнуровке, а футуристичный гиперобъем. Такие гиганты, как Loewe, Prada и даже Rick Owens, выпустили обувь, которая выглядит как надутая подушка или огромная лапа йети.

Сейчас в моде не просто "те самые" классические "луноходы" на шнуровке, а футуристичный гиперобъем. Такие гиганты, как Loewe, Prada и даже Rick Owens, выпустили обувь, которая выглядит как надутая подушка или огромная лапа йети. Как носить: Секрет этого года — игра с пропорциями. Поскольку обувь экстремально большая, все остальное должно быть либо очень узким, либо очень коротким. Микроюбки или короткие шорты. Легинсы. Никаких пуховиков-одеял! Носим с приталенными куртками или тонкими технологичными ветровками.

7. Массивные пластиковые украшения

В 60-х пластик был символом футуризма, космической эры и новых технологий. Украшения были минималистичными, геометричными (вспоминаем стиль Courrèges). В 80-х произошел переворот, пришедший к нам из западной поп-культуры. Это было время китча и максимализма. Модницы носили гигантские клипсы-"люстры" из пластика всех цветов радуги, наборы браслетов, несколько рядов бус — чем массивнее и ярче, тем лучше. Тренд вернулся, но он стал умнее и ироничнее.

