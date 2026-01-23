Стармер прокомментировал слухи о борьбе за кресло премьера в Британии

Ранее депутат от лейбористов Эндрю Гвин ушел в отставку, освободив свое место в парламенте. Это означает, что в его избирательном округе Гортон и Дентон вскоре пройдут дополнительные выборы. Как пишет местные СМИ, в выборах может принять участие Энди Бернхэм, однако сначала ему придется уйти с поста мэра Манчестера. В случае, если он победит на выборах и станет депутатом, он сможет бросить вызов Стармеру в борьбе за премьерское кресло.