Стармер прокомментировал слухи о борьбе за кресло премьера в Британии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал слухи о борьбе за премьерское кресло в партии лейбористов пустой тратой времени. РИА Новости, 23.01.2026
ЛОНДОН, 23 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал слухи о борьбе за премьерское кресло в партии лейбористов пустой тратой времени.
В четверг британские СМИ сообщили о возможном начале борьбы за премьерское кресло в партии лейбористов. Основным соперником Стармера
считается мэр Манчестера
Энди Бернхэм.
"Мое послание партии заключается в том, что каждая минута, которую мы тратим на разговоры о чем-либо, кроме роста стоимости жизни и сохранения стабильности в Европе
и во всем мире - это потраченная впустую минута. Я трачу свое время на решение проблемы стоимости жизни и делаю то, что мне нужно делать на международном уровне, чтобы обеспечить стабильную и безопасную среду для всех в этой стране", - заявил Стармер в интервью телеканалу Channel 4
, комментируя слухи о борьбе за власть.
Ранее депутат от лейбористов Эндрю Гвин ушел в отставку, освободив свое место в парламенте. Это означает, что в его избирательном округе Гортон и Дентон вскоре пройдут дополнительные выборы. Как пишет местные СМИ, в выборах может принять участие Энди Бернхэм, однако сначала ему придется уйти с поста мэра Манчестера. В случае, если он победит на выборах и станет депутатом, он сможет бросить вызов Стармеру в борьбе за премьерское кресло.
В ноябре рейтинг Стармера побил очередной антирекорд. Одобряют деятельность Стармера только 19% британцев, доля не одобряющих Стармера респондентов увеличилась до 73%. В конце сентября опрос компании Ipsos показал, что Стармер стал самым непопулярным премьером Британии в истории.