США рассматривают возможность морской блокады Кубы, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Вашингтон изучает новые меры давления на власти Кубы, включая введение полной морской блокады для прекращения импорта нефти, пишет издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

Венесуэльские власти считают, что цель нападения Штатов — получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.