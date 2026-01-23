США рассматривают возможность морской блокады Кубы, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Вашингтон изучает новые меры давления на власти Кубы, включая введение полной морской блокады для прекращения импорта нефти, пишет издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.
По данным СМИ, этот вариант продвигают некоторые критики кубинских властей в администрации президента США, также его поддерживает госсекретарь Марко Рубио.
Источники подчеркнули, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Тем не менее соответствующие предложения могут представить президенту Дональду Трампу в рамках более широкого пакета мер, направленных на смену власти в республике.
После операции в Каракасе глава Белого дома ужесточил риторику в адрес Гаваны. Сначала он говорил, что США не планируют военных действий против этой страны, поскольку она "падет сама по себе". Однако всего спустя несколько дней Трамп выступил с угрозой, отметив, что Куба "висит на волоске" и Штатам не остается ничего другого, кроме как "прийти и взорвать это место".
Позднее Трамп также заявил, что Куба больше не получит нефть и деньги из Венесуэлы.
Куба не станет капитулировать, заявил президент страны
17 января, 00:23
Военная операция США против Венесуэлы
В ночь на 3 января в Каракасе прогремели взрывы. США нанесли по городу масштабные удары, а президента Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле. Сейчас они находятся в следственном изоляторе в Бруклине.
Венесуэльские власти считают, что цель нападения Штатов — получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Суд в Нью-Йорке уже провел первое заседание по делу Мадуро. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против США". Политик отказался признать вину. Следующее слушание назначено на 17 марта.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали похищение Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.