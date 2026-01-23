Рейтинг@Mail.ru
США рассматривают возможность морской блокады Кубы, пишут СМИ
22:21 23.01.2026 (обновлено: 23:45 23.01.2026)
США рассматривают возможность морской блокады Кубы, пишут СМИ
Вашингтон изучает новые меры давления на власти Кубы, включая введение полной морской блокады для прекращения импорта нефти, пишет издание Politico со ссылкой... РИА Новости, 23.01.2026
США рассматривают возможность морской блокады Кубы, пишут СМИ

Флаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Вашингтон изучает новые меры давления на власти Кубы, включая введение полной морской блокады для прекращения импорта нефти, пишет издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.
По данным СМИ, этот вариант продвигают некоторые критики кубинских властей в администрации президента США, также его поддерживает госсекретарь Марко Рубио.
Куба пока не нашла замену венесуэльской нефти, пишут СМИ
Вчера, 01:46
Источники подчеркнули, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Тем не менее соответствующие предложения могут представить президенту Дональду Трампу в рамках более широкого пакета мер, направленных на смену власти в республике.
После операции в Каракасе глава Белого дома ужесточил риторику в адрес Гаваны. Сначала он говорил, что США не планируют военных действий против этой страны, поскольку она "падет сама по себе". Однако всего спустя несколько дней Трамп выступил с угрозой, отметив, что Куба "висит на волоске" и Штатам не остается ничего другого, кроме как "прийти и взорвать это место".
Позднее Трамп также заявил, что Куба больше не получит нефть и деньги из Венесуэлы.
Куба не станет капитулировать, заявил президент страны
17 января, 00:23

Военная операция США против Венесуэлы

В ночь на 3 января в Каракасе прогремели взрывы. США нанесли по городу масштабные удары, а президента Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле. Сейчас они находятся в следственном изоляторе в Бруклине.
Венесуэльские власти считают, что цель нападения Штатов — получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Суд в Нью-Йорке уже провел первое заседание по делу Мадуро. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против США". Политик отказался признать вину. Следующее слушание назначено на 17 марта.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали похищение Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
МИД выразил обеспокоенность агрессивной риторикой Трампа в адрес Кубы
15 января, 16:39
 
