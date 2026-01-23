Рейтинг@Mail.ru
23.01.2026
21:06 23.01.2026
США не выполнили всех формальных условий для выхода из ВОЗ, заявили в ООН
США не выполнили всех формальных условий для выхода из ВОЗ, заявили в ООН - РИА Новости, 23.01.2026
США не выполнили всех формальных условий для выхода из ВОЗ, заявили в ООН
США не выполнили всех необходимых формальных условий для выхода из Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), среди которых – своевременное уведомление о... РИА Новости, 23.01.2026
в мире, сша, вашингтон (штат), фархан хак, оон, воз, дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Фархан Хак, ООН, ВОЗ, Дональд Трамп
США не выполнили всех формальных условий для выхода из ВОЗ, заявили в ООН

Хак: США не выполнили всех формальных условий для выхода из ВОЗ

© AP Photo / Seth WenigЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Seth Wenig
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 23 янв – РИА Новости. США не выполнили всех необходимых формальных условий для выхода из Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), среди которых – своевременное уведомление о соответствующем решении и расчет по финансовым обязательствам, заявил зампредставителя генсека ООН Фархан Хак.
Соединенные Штаты официально заявляют, что Вашингтон вышел из Всемирной организации здравоохранения 22 января - ровно через год после того, как исполнительный указ президента Дональда Трампа запустил этот процесс. В офисе генсека ООН ранее при этом заявляли, что США не "больше не участвуют в работе ВОЗ".
"Участие США во Всемирной организации здравоохранения было принято Всемирной ассамблеей здравоохранения с определёнными условиями, установленными США для их возможного выхода из ВОЗ. Эти условия включают уведомление за один год и полное выполнение финансовых обязательств. Всемирная организация здравоохранения пока не подтвердила генеральному секретарю как депозитарию, что эти условия были выполнены", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов.
Агентство Блумберг при этом сообщало, что США не выплатили долг в ВОЗ в размере около 260 миллионов долларов.
В миреСШАВашингтон (штат)Фархан ХакООНВОЗДональд Трамп
 
 
