США не выполнили всех формальных условий для выхода из ВОЗ, заявили в ООН

ООН, 23 янв – РИА Новости. США не выполнили всех необходимых формальных условий для выхода из Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), среди которых – своевременное уведомление о соответствующем решении и расчет по финансовым обязательствам, заявил зампредставителя генсека ООН Фархан Хак.
Соединенные Штаты официально заявляют, что Вашингтон вышел из Всемирной организации здравоохранения 22 января - ровно через год после того, как исполнительный указ президента Дональда Трампа запустил этот процесс. В офисе генсека ООН ранее при этом заявляли, что США не "больше не участвуют в работе ВОЗ".
"Участие США во Всемирной организации здравоохранения было принято Всемирной ассамблеей здравоохранения с определёнными условиями, установленными США для их возможного выхода из ВОЗ. Эти условия включают уведомление за один год и полное выполнение финансовых обязательств. Всемирная организация здравоохранения пока не подтвердила генеральному секретарю как депозитарию, что эти условия были выполнены", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов.
Агентство Блумберг при этом сообщало, что США не выплатили долг в ВОЗ в размере около 260 миллионов долларов.