США не выполнили всех формальных условий для выхода из ВОЗ, заявили в ООН

ООН, 23 янв – РИА Новости. США не выполнили всех необходимых формальных условий для выхода из Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), среди которых – своевременное уведомление о соответствующем решении и расчет по финансовым обязательствам, заявил зампредставителя генсека ООН Фархан Хак.