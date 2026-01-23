https://ria.ru/20260123/ssha-2069968916.html
США и ЕС хотят привлечь 800 миллиардов долларов на восстановление Украины
США и ЕС хотят привлечь 800 миллиардов долларов на восстановление Украины - РИА Новости, 23.01.2026
США и ЕС хотят привлечь 800 миллиардов долларов на восстановление Украины
США и Евросоюз надеются привлечь 800 миллиардов долларов государственных и частных средств на помощь в восстановлении Украины после завершения конфликта,... РИА Новости, 23.01.2026
США и ЕС хотят привлечь 800 миллиардов долларов на восстановление Украины
Politico: США и ЕС хотят привлечь к восстановлению Украины 800 млрд долларов