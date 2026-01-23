Рейтинг@Mail.ru
США и ЕС хотят привлечь 800 миллиардов долларов на восстановление Украины
19:27 23.01.2026 (обновлено: 23:10 23.01.2026)
США и ЕС хотят привлечь 800 миллиардов долларов на восстановление Украины
США и ЕС хотят привлечь 800 миллиардов долларов на восстановление Украины - РИА Новости, 23.01.2026
США и ЕС хотят привлечь 800 миллиардов долларов на восстановление Украины
США и Евросоюз надеются привлечь 800 миллиардов долларов государственных и частных средств на помощь в восстановлении Украины после завершения конфликта,... РИА Новости, 23.01.2026
в мире
сша
украина
москва
евросоюз
politico
мирный план сша по украине
сша
украина
москва
в мире, сша, украина, москва, евросоюз, politico, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Москва, Евросоюз, Politico, Мирный план США по Украине
США и ЕС хотят привлечь 800 миллиардов долларов на восстановление Украины

Politico: США и ЕС хотят привлечь к восстановлению Украины 800 млрд долларов

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США
Флаги ЕС и США - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. США и Евросоюз надеются привлечь 800 миллиардов долларов государственных и частных средств на помощь в восстановлении Украины после завершения конфликта, сообщает издание Politico со ссылкой на документ.
"США и ЕС надеются привлечь 800 миллиардов долларов государственных и частных средств на помощь в восстановлении Украины", - пишет издание.
Отмечается, что документ содержит 18 страниц и представляет собой десятилетний план, гарантирующий восстановление Украины и быстрый путь к членству в ЕС. По словам трех европейских чиновников, Европейская комиссия распространила этот документ в преддверии саммита лидеров, состоявшегося в четверг вечером.
План является частью мирного соглашения из 20 пунктов, которое США пытаются согласовать с Москвой и Киевом.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Песков: часть активов в США могут направить на восстановление Донбасса
В миреСШАУкраинаМоскваЕвросоюзPoliticoМирный план США по Украине
 
 
