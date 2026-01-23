Рейтинг@Mail.ru
18:09 23.01.2026
FT: США настаивают на формировании правительства Ирака без проиранских сил
FT: США настаивают на формировании правительства Ирака без проиранских сил
Администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на ведущих иракских политиков с целью формирования нового правительства без участия влиятельных... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T18:09:00+03:00
2026-01-23T18:09:00+03:00
в мире, сша, ирак, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, США, Ирак, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
© Fotolia / tashatuvangoФлаг Ирака
Флаг Ирака - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Fotolia / tashatuvango
Флаг Ирака. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на ведущих иракских политиков с целью формирования нового правительства без участия влиятельных шиитских вооружённых группировок, поддерживаемых Ираном, стремясь ограничить влияние Тегерана в Багдаде, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, в ходе напряжённых встреч с высокопоставленными иракскими политиками, участвующими в формировании кабинета, американские чиновники в последние недели также требовали представить "убедительный" план по быстрому разоружению таких групп. Источники утверждают, что Вашингтон пригрозил карательными мерами в случае невыполнения этих требований.
США покиндают базу Айн-аль-Асад - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Авиабаза "Айн-аль-Асад" перешла под управление иракской армии
17 января, 21:21
Как сообщили пять человек, знакомых с ходом переговоров, угрозы включали в том числе экономические меры, такие как ограничение поставок наличных долларов, направляемых в Ирак в рамках расчётов за экспорт нефти. Трое из источников подтвердили, что подобные меры обсуждались напрямую.
Напряжённость в отношениях с США усилилась после избрания в прошлом месяце Аднана Файхана — бывшего члена шиитской группировки "Асаиб Ахль аль-Хак" (AAH), ныне возглавляющего её политическое крыло, — первым заместителем спикера парламента Ирака, отмечает газета. Как отмечают собеседники, страна при этом рассматривается Вашингтоном как один из последних оплотов иранского влияния на Ближнем Востоке.
"Посольство США пришло в ярость. Нам сказали, что это враждебное поведение и акт неповиновения … и потребовали заменить его", - заявил изданию один из источников на условиях анонимности.
Как отмечает Financial Times, формирование нового правительства в Ираке затянулось уже на три месяца после всеобщих выборов, на которых шиитские военизированные группы "существенно укрепили свои позиции". Ключевые государственные посты, включая должность премьер-министра, традиционно распределяются в ходе поствыборных переговоров между партиями в зависимости от полученных мандатов.
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Такер Карлсон считает неминуемыми удары США по Ирану
15 января, 07:02
 
В миреСШАИракВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
