FT: США настаивают на формировании правительства Ирака без проиранских сил

"Посольство США пришло в ярость. Нам сказали, что это враждебное поведение и акт неповиновения … и потребовали заменить его", - заявил изданию один из источников на условиях анонимности.

Как отмечает Financial Times, формирование нового правительства в Ираке затянулось уже на три месяца после всеобщих выборов, на которых шиитские военизированные группы "существенно укрепили свои позиции". Ключевые государственные посты, включая должность премьер-министра, традиционно распределяются в ходе поствыборных переговоров между партиями в зависимости от полученных мандатов.