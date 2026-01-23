https://ria.ru/20260123/ssha-2069933163.html
В США военным запретят оплачивать развлечения для взрослых рабочими картами
В США военным запретят оплачивать развлечения для взрослых рабочими картами
В США решили запретить чиновникам и военным Пентагона пользоваться рабочими кредитными картами для оплаты контента и развлечений для взрослых, выяснило РИА Новости
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. В США решили запретить чиновникам и военным Пентагона пользоваться рабочими кредитными картами для оплаты контента и развлечений для взрослых, выяснило РИА Новости, ознакомившись с проектом военного бюджета страны.
"Военный или гражданский персонал министерства обороны не может использовать средства, предоставляемые в соответствии с настоящим законом, для покрытия расходов на игры или развлечения, в которых участвуют обнаженные артисты", - говорится в законопроекте.
Также, согласно части проекта, посвященной злоупотреблениям государственным финансированием, запрещается использовать рабочие кредитные карты для оплаты работы компьютерных сетей, за исключением тех, которые необходимы для "блокировки порнографических сайтов".
При этом отмечается, что данные ограничения не должны мешать проведению федеральных расследований или иных действий, проводимых в целях поддержания национальной безопасности.
Ранее палата представителей США
одобрила законопроект оборонного бюджета на текущий финансовый год, заканчивающийся 30 сентября, отправив его на рассмотрение в сенат. Законодатели должны принять проект до 30 января.
В декабре 2025 года Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2026 финансовый год в размере свыше 900 миллиардов долларов. При этом позднее он заявил, что военный бюджет США на 2027 год должен составлять 1,5 триллиона долларов, сославшись на "тревожные и опасные времена".