Постпред США при ООН прокомментировал выход страны из ВОЗ
Выход США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стал шагом в защиту американского суверенитета, заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолц. РИА Новости, 23.01.2026
Уолц: выход США из ВОЗ стал шагом в защиту американского суверенитета