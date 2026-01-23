Рейтинг@Mail.ru
14:01 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/ssha-2069871851.html
Постпред США при ООН прокомментировал выход страны из ВОЗ
в мире, сша, воз, оон
В мире, США, ВОЗ, ООН
Постпред США при ООН прокомментировал выход страны из ВОЗ

Уолц: выход США из ВОЗ стал шагом в защиту американского суверенитета

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Выход США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стал шагом в защиту американского суверенитета, заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолц.
"Год назад президент США Дональд Трамп подписал исторический указ о выходе из ВОЗ - организации, которая скрывала худшую пандемию в современной истории и пыталась навязать абсурдные глобальные мандаты. Мы гордимся своей приверженностью американскому суверенитету", - написал Уолц в соцсети X.
Соединенные Штаты официально вышли из Всемирной организации здравоохранения 22 января, ровно через год после того, как исполнительный указ президента Дональда Трампа запустил этот процесс в 2025 году.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп допустил, что новый Совет мира может прийти на замену ООН
21 января, 00:04
 
В миреСШАВОЗООН
 
 
