Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США будут унижать Европу, пока та не признает поражение на Украине - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/ssha-2069871489.html
СМИ: США будут унижать Европу, пока та не признает поражение на Украине
СМИ: США будут унижать Европу, пока та не признает поражение на Украине - РИА Новости, 23.01.2026
СМИ: США будут унижать Европу, пока та не признает поражение на Украине
США продолжат унижать Европу, пока та не признает поражение на Украине, пишет обозреватель журнала American Conservative Филипп Пилкинтон. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T14:01:00+03:00
2026-01-23T14:01:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
украина
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880770798_0:251:3071:1978_1920x0_80_0_0_e2172738b28c5789bf913bac74e466b0.jpg
https://ria.ru/20260123/nato-2069702292.html
https://ria.ru/20260123/peregovory-2069832434.html
сша
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880770798_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_eff6104c46f1e6d7c1432459c6bf5219.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, украина, европа
В мире, США, Дональд Трамп, Украина, Европа
СМИ: США будут унижать Европу, пока та не признает поражение на Украине

AC: США будут унижать Европу, пока та не признает поражение на Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги США и ЕС
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги США и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. США продолжат унижать Европу, пока та не признает поражение на Украине, пишет обозреватель журнала American Conservative Филипп Пилкинтон.
"Следует ожидать, что унижения продолжатся до тех пор, пока европейцы не переступят через свою гордость (если что-то от нее осталось), не признают, что война проиграна и не осознают тот факт, что им необходимо сосуществовать с россиянами", - пишет журнал.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Теперь официально: НАТО предложили заняться терроризмом против России
08:00
Автор подчеркивает, что администрация президента США Дональда Трампа настроена "наказывать" Европу по той причине, что европейцы не прислушиваются к ее доводам.
В свою очередь, европейцы, по мнению обозревателя журнала, применяют все средства в своем распоряжении, чтобы сорвать переговоры об урегулировании. Европейцы пытаются затянуть переговоры до 2029 года, когда у кандидата от Демократической партии будет шанс прийти на пост президента США, полагает Пилкинтон.
Ранее Трамп заявил, что ситуация вокруг Украины дошла до точки, когда стороны могут заключить сделку.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Песков рассказал о предстоящих переговорах делегаций России, Украины и США
12:50
 
В миреСШАДональд ТрампУкраинаЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала