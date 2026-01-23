https://ria.ru/20260123/ssha-2069871489.html
СМИ: США будут унижать Европу, пока та не признает поражение на Украине
СМИ: США будут унижать Европу, пока та не признает поражение на Украине
США продолжат унижать Европу, пока та не признает поражение на Украине, пишет обозреватель журнала American Conservative Филипп Пилкинтон. РИА Новости, 23.01.2026
AC: США будут унижать Европу, пока та не признает поражение на Украине
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
США продолжат унижать Европу, пока та не признает поражение на Украине, пишет
обозреватель журнала American Conservative Филипп Пилкинтон.
"Следует ожидать, что унижения продолжатся до тех пор, пока европейцы не переступят через свою гордость (если что-то от нее осталось), не признают, что война проиграна и не осознают тот факт, что им необходимо сосуществовать с россиянами", - пишет журнал.
Автор подчеркивает, что администрация президента США Дональда Трампа
настроена "наказывать" Европу
по той причине, что европейцы не прислушиваются к ее доводам.
В свою очередь, европейцы, по мнению обозревателя журнала, применяют все средства в своем распоряжении, чтобы сорвать переговоры об урегулировании. Европейцы пытаются затянуть переговоры до 2029 года, когда у кандидата от Демократической партии будет шанс прийти на пост президента США, полагает Пилкинтон.
Ранее Трамп заявил, что ситуация вокруг Украины
дошла до точки, когда стороны могут заключить сделку.