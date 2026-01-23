Рейтинг@Mail.ru
СМИ: план соглашения по Гренландии включает отказ от новых пошлин против ЕС - РИА Новости, 23.01.2026
12:15 23.01.2026 (обновлено: 13:00 23.01.2026)
СМИ: план соглашения по Гренландии включает отказ от новых пошлин против ЕС
СМИ: план соглашения по Гренландии включает отказ от новых пошлин против ЕС
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. План соглашения по Гренландии, озвученный генсеком НАТО Марком Рютте, включает договоренность между Вашингтоном и Брюсселем не вводить новые пошлины, сообщило Politico.
"Некоторые дипломаты предположили, что третий и четвертый пункты предложения, по крайней мере сейчас, могут быть скорее принятием желаемого за действительное, чем твердыми обязательствами. Эти пункты: понимание того, что США и ЕС не будут вводить дополнительные пошлины друг против друга и создание надзорного органа для контроля за правами на разведку", — пишет издание со ссылкой на европейских чиновников.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
СМИ: Трамп и Рютте достигли только устного взаимопонимания по Гренландии
Вчера, 21:34
По их данным, озвученные Рютте четыре пункта предусматривают пересмотр соглашения об обороне Гренландии 1951 года и обещание европейских стран усилить безопасность в Арктике. Также план включает адаптацию прежних договоров о системе ПРО в регионе и положение о том, что произойдет, если остров получит полную независимость от Дании.
В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что на встрече с Рютте была заложена основа будущего соглашения по Гренландии. Он добавил, что не будет вводить десятипроцентные пошлины против нескольких стран Европы, которые должны были вступить в силу с февраля.
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Daily Mail: Трамп предложит жителям Гренландии по миллиону долларов
Вчера, 07:37
По данным CNN, Трамп и Рютте условились, что потенциальная сделка будет включать усиление роли альянса на острове, расширение доступа Штатов к его ресурсам, а также запрет для Гренландии принимать инвестиции из России и Китая.
Со своей стороны, портал Axios пишет, что проект не подразумевает передачу США суверенитета над островом. Вместо этого предполагается размещение там системы ПРО "Золотой купол".
Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51

Ситуация вокруг Гренландии

В среду, выступая на ВЭФ в Давосе, глава Белого дома рассказал о намерении немедленно начать переговоры о приобретении острова и отметил, что не хочет и не будет применять силу. Он также заявил, что США поступили глупо, "отдав" его Дании после Второй мировой войны.
В случае потенциальной войны над Гренландией "будут летать ракеты", предупредил Трамп. Но Соединенные Штаты не смогут защитить остров, если просто его арендуют.
Позиция Вашингтона вызвала резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Хуже ультиматума: Трамп сделал Европе предложение по Гренландии
Вчера, 08:00
 
В миреСШАГренландияДавосМарк РюттеДональд ТрампНАТОЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
