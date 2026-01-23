СМИ: план соглашения по Гренландии включает отказ от новых пошлин против ЕС

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. План соглашения по Гренландии, озвученный генсеком НАТО Марком Рютте, включает договоренность между Вашингтоном и Брюсселем не вводить новые пошлины, сообщило Politico.

« "Некоторые дипломаты предположили, что третий и четвертый пункты предложения, по крайней мере сейчас, могут быть скорее принятием желаемого за действительное, чем твердыми обязательствами. Эти пункты: понимание того, что США и ЕС не будут вводить дополнительные пошлины друг против друга и создание надзорного органа для контроля за правами на разведку", — пишет издание со ссылкой на европейских чиновников.

По их данным, озвученные Рютте четыре пункта предусматривают пересмотр соглашения об обороне Гренландии 1951 года и обещание европейских стран усилить безопасность в Арктике. Также план включает адаптацию прежних договоров о системе ПРО в регионе и положение о том, что произойдет, если остров получит полную независимость от Дании.

В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что на встрече с Рютте была заложена основа будущего соглашения по Гренландии. Он добавил, что не будет вводить десятипроцентные пошлины против нескольких стран Европы, которые должны были вступить в силу с февраля.

По данным CNN, Трамп и Рютте условились, что потенциальная сделка будет включать усиление роли альянса на острове, расширение доступа Штатов к его ресурсам, а также запрет для Гренландии принимать инвестиции из России и Китая

Со своей стороны, портал Axios пишет, что проект не подразумевает передачу США суверенитета над островом. Вместо этого предполагается размещение там системы ПРО "Золотой купол".

Ситуация вокруг Гренландии

В среду, выступая на ВЭФ в Давосе , глава Белого дома рассказал о намерении немедленно начать переговоры о приобретении острова и отметил, что не хочет и не будет применять силу. Он также заявил, что США поступили глупо, "отдав" его Дании после Второй мировой войны.

В случае потенциальной войны над Гренландией "будут летать ракеты", предупредил Трамп. Но Соединенные Штаты не смогут защитить остров, если просто его арендуют.