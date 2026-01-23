Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США направили претензию в секс-шоп за отправку товаров военным
12:11 23.01.2026
СМИ: США направили претензию в секс-шоп за отправку товаров военным
ВМС США направили два письма в секс-шоп в Торонто с претензией по поводу отправки американским военным, проходящим службу в Бахрейне, продукции эротического... РИА Новости, 23.01.2026
в мире
сша
торонто
бахрейн
министерство обороны сша
сша
торонто
бахрейн
в мире, сша, торонто, бахрейн, министерство обороны сша
В мире, США, Торонто, Бахрейн, Министерство обороны США
Американские военнослужащие
Американские военнослужащие
© AP Photo / Jeremias Gonzalez
Американские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. ВМС США направили два письма в секс-шоп в Торонто с претензией по поводу отправки американским военным, проходящим службу в Бахрейне, продукции эротического характера, пишет британская газета Daily Mail.
"Военно-морские силы (министра войны США Пита - ред.) Хегсета направили два резких письма в магазин для взрослых в Торонто, осуждая его за выполнение заказа для американских военных на базе США в Бахрейне", - говорится в публикации.
По данным газеты, в тексте одного письма содержалась ссылка на то, что подобная продукция запрещена к ввозу в Бахрейн, а во втором данные секс-игрушки были квалифицированы как "представляющие непосредственную опасность для жизни или здоровья или непосредственную и существенную опасность для имущества".
Daily Mail сообщает, что письма вызвали насмешки в соцсетях, а владелица секс-шопа отметила, что не понимает, почему ВМС высказывают претензии ей, а не заказавшим товары военнослужащим.
Газета связывает произошедшее с борьбой за дисциплину и культуру в войсках, ведущуюся Пентагоном под руководством Хегсета.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Военный аналитик объяснил, почему у США нет никакого чудо-оружия
