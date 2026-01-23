В США мужчине, передавшему СМИ данные по нацобороне, предъявили обвинения

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Власти США предъявили обвинения жителю штата Мэриленд, имевшему доступ к секретной информации по вопросу национальной обороны, за то, что он, предположительно, передавал эти данные журналистам, сообщило министерство юстиции США.
"Сегодня было предъявлено обвинение жителю города Лорел, штат Мэриленд, по пяти пунктам незаконной передачи и одному пункту незаконного хранения секретной информации, касающейся национальной обороны", - говорится в заявлении на сайте министерства.
В релизе приводятся слова главы ФБР Кэша Пателя о том, что обвиняемый Перес-Лугонес неоднократно распечатывал и выносил секретные документы со своего рабочего места, забирал их домой, а затем умышленно передавал журналисту, который использовал эту информацию в новостях.
"Это предполагаемое наглое предательство представляло угрозу исключительно серьезного ущерба национальной безопасности, включая угрозу для наших военнослужащих и продолжающихся военных операций", - так прокомментировал действия обвиняемого помощник директора ФБР в Вашингтоне Даррен Кокс.