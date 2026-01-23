США рассматривают возможность полного вывода войск из Сирии, пишут СМИ

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Вашингтон рассматривать возможность полного вывода вооруженных сил США из Сирии, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
"Вашингтон рассматривает возможность полного вывода американских войск из Сирии, поскольку президент (на переходный период - ред.) Сирии Ахмед аш-Шараа предпринял шаги по лишению поддерживаемого США курдского ополчения контроля над северо-восточной частью страны", - пишет издание.
Как отмечает Wall Street Journal, этот шаг положит конец операции США в Сирии, начавшейся в 2014 году. По данным издания, в стране находятся около тысячи американских военных, которые рассредоточены по разным объектам на северо-востоке Сирии. Сообщается, что, если "Сирийские демократические силы" будут полностью распущены, американские чиновники не видят причин для пребывания американских военных в Сирии.
Ранее президент на переходный период Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о подписании соглашения с "Сирийскими демократическими силами" которое включает прекращение огня и их интеграцию в ряды правительственных сил. Документ состоит из 14 пунктов, в числе которых значится передача северо-восточных провинций Дейр-эз-Зор и Ракка от автономной курдской администрации сирийскому правительству, которое также возьмет на себя ответственность за дела удерживаемых там в лагерях подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) и их семей.
*Запрещенная в России террористическая организация