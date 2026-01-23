Ударная авианосная группа США скоро прибудет на Ближний Восток, пишут СМИ

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Американская ударная авианосная группа прибудет на Ближний Восток в ближайшие дни, передает агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.
При этом эксперты, с которыми побеседовало агентство, отмечают, что США часто увеличивают численность контингента на Ближнем Востоке в моменты обострения региональной напряженности. Эта передислокация может носить исключительно оборонительный характер, полагают они.
Минувшей ночью президент США Дональд Трамп заявил, что американские корабли направляются в сторону Ирана "на всякий случай".
Еще 14 января китайский спутник зафиксировал активность американского авианосца USS Abraham Lincoln в Южно-Китайском море. По информации телеканала NewsNation, переход авианосной группы, в состав которой входят также корабли сопровождения и как минимум одна ударная подлодка, может занять около недели.
Протесты в Иране начались в конце декабря из-за девальвации иранского риала. С 8 января, после призывов Резы Пехлеви — сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, манифестации стали все более массовыми, в стране перестал работать интернет. В некоторых городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против политического строя. Сообщалось о жертвах с обеих сторон.
Власти Ирана, обвинившие в организации беспорядков США и Израиль, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.