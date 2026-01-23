США хотят пересмотреть свое оборонное соглашение с Данией, пишут СМИ

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. США хотят пересмотреть свое оборонное соглашение с Данией, чтобы снять любые ограничения на собственное военное присутствие в Гренландии, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
В первоначальном соглашении, подписанном в 1951 году и измененном в 2004 году, говорится, что США должны консультироваться и информировать Данию и Гренландию, прежде чем вносить какие-либо существенные изменения в военные операции или объекты США на острове.
По словам источников, американские переговорщики хотят переработать эту формулировку, чтобы гарантировать, что США не столкнутся ни с какими ограничениями при реализации своих планов. Отмечается, что детали такого соглашения всё еще находятся на стадии обсуждения.
Планы американской администрации означают отказ от тенденции, в рамках которой США неуклонно сокращали свое присутствие в Гренландии после окончания холодной войны. Сейчас на острове располагается одна американская база, насчитывающей около 150 человек личного состава и более 300 контрактных сотрудников, многие из которых являются гражданами Дании или Гренландии.
Остается неясным, в какой степени Дания и Гренландия согласятся на какие-либо изменения, отмечает агентство. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен перед саммитом ЕС в четверг заявила, что они открыты для "дальнейшего расширения" договора об обороне 1951 года с США, но не стала вдаваться в подробности того, как это может выглядеть.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
