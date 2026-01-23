США хотят пересмотреть свое оборонное соглашение с Данией, пишут СМИ

По словам источников, американские переговорщики хотят переработать эту формулировку, чтобы гарантировать, что США не столкнутся ни с какими ограничениями при реализации своих планов. Отмечается, что детали такого соглашения всё еще находятся на стадии обсуждения.

Планы американской администрации означают отказ от тенденции, в рамках которой США неуклонно сокращали свое присутствие в Гренландии после окончания холодной войны. Сейчас на острове располагается одна американская база, насчитывающей около 150 человек личного состава и более 300 контрактных сотрудников, многие из которых являются гражданами Дании или Гренландии.