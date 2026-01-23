Рейтинг@Mail.ru
06:40 23.01.2026 (обновлено: 08:09 23.01.2026)
в мире, мэриленд, венесуэла, дональд трамп, фбр
В мире, Мэриленд, Венесуэла, Дональд Трамп, ФБР
В США IT-специалисту грозит более полувека тюрьмы за слив данных WP

Минюст США предъявил шесть новых обвинений за слив данных в Washington Post

© AP Photo / Keith SrakocicПолиция в США
Полиция в США - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Keith Srakocic
Полиция в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. 61-летнему системному администратору на государственном контракте грозит более полувека тюрьмы за слив секретной информации газете Washington Post, ему предъявлено шесть новых обвинений, сообщил американский минюст.
"Аурелио Луис Перес-Лугонес, 61 год, обвинен по пяти пунктам незаконной передачи и одному пункту незаконного хранения секретной информации, касающейся национальной обороны", - говорится в сообщении минюста.
Фигуранту ранее были предъявлены обвинения в хранении закрытых данных, говорится в сообщении.
Обвиняемый, по данным прокуратуры, с октября прошлого года до нынешнего января на своем рабочем месте неоднократно получал доступ к секретным отчетам. Утверждается, что он копировал информацию и выносил ее из специального помещения для работы с закрытыми данными, а затем передавал журналисту, который написал на ее основе пять материалов. Минюст не называет имени и не указывает места работы репортера.
В ходе обыска дома у фигуранта и в его машине было обнаружено несколько секретных документов, говорится в сообщении. У Переса-Лугонеса был доступ к секретным отчетам разведки, некоторые касались иностранного государства, сообщает минюст.
Как уточнило ведомство, в случае обвинительного приговора фигуранту грозит по десять лет тюрьмы по каждому из новых обвинений.
Минюст уточняет, что фигурант имел допуск высшего уровня, по контракту с правительством на разных должностях он работает с 2002 года, в последнее время являлся системным администратором.
Ранее газета Washington Post сообщала, что журналистка издания Ханна Натансон, дом которой обыскали агенты ФБР, не является объектом расследования о разглашении информации, составляющей государственную тайну. Газета пояснила, что правоохранительные органы расследуют дело в отношении Аурелио Переса-Лугонеса, системного администратора из штата Мэриленд.
Об установлении виновника утечек, связанных с Венесуэлой, сообщал президент Дональд Трамп.
В миреМэрилендВенесуэлаДональд ТрампФБР
 
 
