В США IT-специалисту грозит более полувека тюрьмы за слив данных WP

ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. 61-летнему системному администратору на государственном контракте грозит более полувека тюрьмы за слив секретной информации газете Washington Post, ему предъявлено шесть новых обвинений, сообщил американский минюст.

"Аурелио Луис Перес-Лугонес, 61 год, обвинен по пяти пунктам незаконной передачи и одному пункту незаконного хранения секретной информации, касающейся национальной обороны", - говорится в сообщении минюста.

Фигуранту ранее были предъявлены обвинения в хранении закрытых данных, говорится в сообщении.

Обвиняемый, по данным прокуратуры, с октября прошлого года до нынешнего января на своем рабочем месте неоднократно получал доступ к секретным отчетам. Утверждается, что он копировал информацию и выносил ее из специального помещения для работы с закрытыми данными, а затем передавал журналисту, который написал на ее основе пять материалов. Минюст не называет имени и не указывает места работы репортера.

В ходе обыска дома у фигуранта и в его машине было обнаружено несколько секретных документов, говорится в сообщении. У Переса-Лугонеса был доступ к секретным отчетам разведки, некоторые касались иностранного государства, сообщает минюст.

Как уточнило ведомство, в случае обвинительного приговора фигуранту грозит по десять лет тюрьмы по каждому из новых обвинений.

Минюст уточняет, что фигурант имел допуск высшего уровня, по контракту с правительством на разных должностях он работает с 2002 года, в последнее время являлся системным администратором.