06:16 23.01.2026
Вэнс заявил о значительном военном присутствии США на Ближнем Востоке
США обладают большой военной силой на Ближнем Востоке, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, комментируя ситуацию вокруг Ирана. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T06:16:00+03:00
2026-01-23T06:16:00+03:00
в мире
сша
иран
ближний восток
дональд трамп
сша
иран
ближний восток
в мире, сша, иран, ближний восток, дональд трамп
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Дональд Трамп
Американские военные
Американские военные
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военные. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. США обладают большой военной силой на Ближнем Востоке, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, комментируя ситуацию вокруг Ирана.
Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявлял, что корабли ВМС США "на всякий случай" движутся в сторону Ирана.
"Ну, очевидно, у президента есть много карт, которые он может разыграть. Я не собираюсь раскрывать, как именно он собирается их разыгрывать, но, смотрите, мы просто хотим убедиться, что у нас есть варианты. У нас много сил в регионе", - сказал Вэнс в интервью NewsMax.
По словам Вэнса, президент США "просто хотел убедиться", что у Соединенных Штатов будут "ресурсы, необходимые для реагирования", в случае, если иранцы "сделают что-то очень глупое".
Ранее на неделе Трамп не смог дать определенного ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдет в будущем.
В миреСШАИранБлижний ВостокДональд Трамп
 
 
