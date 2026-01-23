Рейтинг@Mail.ru
США ограничат сотрудничество с ВОЗ, заявил Госдеп
06:05 23.01.2026
США ограничат сотрудничество с ВОЗ, заявил Госдеп
США ограничат сотрудничество с ВОЗ, заявил Госдеп
США после прекращения членства во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ограничат сотрудничество со структурой необходимостью завершения выхода из... РИА Новости, 23.01.2026
США ограничат сотрудничество с ВОЗ, заявил Госдеп

Госдеп: США ограничат сотрудничество с ВОЗ после выхода из организации

Эмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. США после прекращения членства во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ограничат сотрудничество со структурой необходимостью завершения выхода из организации и обеспечения здоровья американцев, сообщил госдеп.
"В дальнейшем сотрудничество США с ВОЗ будет ограничено только необходимостью осуществления нашего выхода из организации и обеспечения безопасности и здоровья американцев", - говорится в сообщении госдепа.
Как заявило ведомство, в соответствии с обещанием президента Дональда Трампа США вышли из ВОЗ, "освободив себя от всех обязательств".
Эмблема Всемирной организации здравоохранения
СМИ раскрыли причины дефицита бюджета ВОЗ в 2025 году
2 апреля 2025, 15:07
 
