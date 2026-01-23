Нью-Йорк на выходных может накрыть снежный шторм

НЬЮ-ЙОРК, 23 янв – РИА Новости. Власти Нью-Йорка, крупнейшего мегаполиса США, Власти Нью-Йорка, крупнейшего мегаполиса США, предупреждают о надвигающемся на город снежном шторме, местные СМИ пишут, что он может стать сильнейшим за последние годы.

"По прогнозам, в Нью-Йорке в эти выходные выпадет от 3 до 16 дюймов (примерно 7,6 – 40,6 см - ред.) снега. И мы готовы", – написал в соцсети Х мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани

На других городских ресурсах прогноз немного скромнее: от 15 до 30 сантиметров снежного покрова. Также власти пугают и экстремальными температурами.

Если в Нью-Йорке выпадет не менее 30 сантиметров, это будет самый сильный снегопад в городе с февраля 2021 года, когда за два дня в Центральном парке выпало около 42 сантиметров осадков.

"С пятницы по среду Нью-Йорк столкнется с продолжительным периодом экстремального холода, который может достигнуть исторических и рекордных уровней, а также с зимним штормом со снегом", – пишет в Х городское управление по ЧС, также предупреждая о перебоях в работе аэропортов.

СМИ при этом отмечают, что грядущий снегопад станет сильнейшим за последние годы, называют непогоду "смертоносной".

"Это будет одна из самых сильных снежных бурь в Нью-Йорке за последние годы", – пишет ABC.

"Быстро приближающийся смертоносный зимний шторм, как ожидается, обрушит до 18 дюймов снега на район Нью-Йорка рано утром в воскресенье... Синоптики прогнозируют до 16 дюймов снега для Нью-Йорка и до 18 дюймов для долины Гудзона - потенциально самый сильный снегопад там со времён бури 1996 года", – отмечает New York Post.

Коннектикуте. Непогоду также ожидают и в самом штате, соседних Нью-Джерси