Рейтинг@Mail.ru
Нью-Йорк на выходных может накрыть снежный шторм - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:50 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/ssha-2069738485.html
Нью-Йорк на выходных может накрыть снежный шторм
Нью-Йорк на выходных может накрыть снежный шторм - РИА Новости, 23.01.2026
Нью-Йорк на выходных может накрыть снежный шторм
Власти Нью-Йорка, крупнейшего мегаполиса США, предупреждают о надвигающемся на город снежном шторме, местные СМИ пишут, что он может стать сильнейшим за... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T03:50:00+03:00
2026-01-23T03:50:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
сша
нью-джерси
зохран мамдани
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92203/85/922038520_0:0:3840:2160_1920x0_80_0_0_a1aa6cd8ca5ad9756f4a72824a054b66.jpg
https://ria.ru/20260114/prognoz-2067786561.html
https://ria.ru/20251108/mer-2053593799.html
нью-йорк (город)
сша
нью-джерси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92203/85/922038520_568:0:3448:2160_1920x0_80_0_0_4ee462d3998279311189aa4d0879a9ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город), сша, нью-джерси, зохран мамдани
В мире, Нью-Йорк (город), США, Нью-Джерси, Зохран Мамдани
Нью-Йорк на выходных может накрыть снежный шторм

Нью-Йорк на выходных может накрыть сильнейший за последние годы снежный шторм

© РИА Новости / Лариса СаенкоЗимний шторм в Нью-Йорке
Зимний шторм в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Лариса Саенко
Зимний шторм в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ЙОРК, 23 янв – РИА Новости. Власти Нью-Йорка, крупнейшего мегаполиса США, предупреждают о надвигающемся на город снежном шторме, местные СМИ пишут, что он может стать сильнейшим за последние годы.
"По прогнозам, в Нью-Йорке в эти выходные выпадет от 3 до 16 дюймов (примерно 7,6 – 40,6 см - ред.) снега. И мы готовы", – написал в соцсети Х мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани.
Девушка во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Синоптики дали пугающий прогноз на 2026 год
14 января, 14:07
На других городских ресурсах прогноз немного скромнее: от 15 до 30 сантиметров снежного покрова. Также власти пугают и экстремальными температурами.
Если в Нью-Йорке выпадет не менее 30 сантиметров, это будет самый сильный снегопад в городе с февраля 2021 года, когда за два дня в Центральном парке выпало около 42 сантиметров осадков.
"С пятницы по среду Нью-Йорк столкнется с продолжительным периодом экстремального холода, который может достигнуть исторических и рекордных уровней, а также с зимним штормом со снегом", – пишет в Х городское управление по ЧС, также предупреждая о перебоях в работе аэропортов.
СМИ при этом отмечают, что грядущий снегопад станет сильнейшим за последние годы, называют непогоду "смертоносной".
"Это будет одна из самых сильных снежных бурь в Нью-Йорке за последние годы", – пишет ABC.
"Быстро приближающийся смертоносный зимний шторм, как ожидается, обрушит до 18 дюймов снега на район Нью-Йорка рано утром в воскресенье... Синоптики прогнозируют до 16 дюймов снега для Нью-Йорка и до 18 дюймов для долины Гудзона - потенциально самый сильный снегопад там со времён бури 1996 года", – отмечает New York Post.
Непогоду также ожидают и в самом штате, соседних Нью-Джерси и Коннектикуте.
Последний относительно мощный снегопад прошел в городе Нью-Йорк в конце декабря. Тогда в Центральном парке выпало под 11 сантиметров снега, а в некоторых округах штата – не меньше 20. На фоне снегопада были задержаны и отменены тысячи рейсов. Тогдашний мэр Нью-Йорка Эрик Адамс на фоне непогоды призывал оставаться дома и делать детей.
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Мэр Нью-Йорка назвал "революционной идеей" мусорные баки с крышками
8 ноября 2025, 04:57
 
В миреНью-Йорк (город)СШАНью-ДжерсиЗохран Мамдани
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала