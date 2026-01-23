Рейтинг@Mail.ru
США завершили процедуру выхода из ВОЗ
02:55 23.01.2026
США завершили процедуру выхода из ВОЗ
США завершили процедуру выхода из ВОЗ
США завершили процедуру выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), не выплатив долг в размере около 260 миллионов долларов, передает агентство... РИА Новости, 23.01.2026
в мире
сша
китай
дональд трамп
воз
сша
китай
2026
в мире, сша, китай, дональд трамп, воз
В мире, США, Китай, Дональд Трамп, ВОЗ
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. США завершили процедуру выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), не выплатив долг в размере около 260 миллионов долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на документы организации.
Соединенные Штаты официально вышли из Всемирной организации здравоохранения 22 января, ровно через год после того, как исполнительный указ президента Дональда Трампа запустил этот процесс.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В офисе генсека ООН подтвердили, что США больше не член ВОЗ
Вчера, 21:39
По оценкам ВОЗ на январь 2025 года, общая сумма долга США в организации составляет около 260 миллионов долларов, отмечает агентство.
Чиновник американского минздрава в ходе телефонного разговора с журналистами заявил, что в законе нет требования погашать долг до выхода из организации.
Трамп обвинял организацию в неумелом управлении пандемией COVID-19 и подверженности чрезмерному влиянию Китая.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
СМИ раскрыли причины дефицита бюджета ВОЗ в 2025 году
2 апреля 2025, 15:07
 
