США завершили процедуру выхода из ВОЗ

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. США завершили процедуру выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), не выплатив долг в размере около 260 миллионов долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на документы организации.
Соединенные Штаты официально вышли из Всемирной организации здравоохранения 22 января, ровно через год после того, как исполнительный указ президента Дональда Трампа запустил этот процесс.
Чиновник американского минздрава в ходе телефонного разговора с журналистами заявил, что в законе нет требования погашать долг до выхода из организации.
Трамп обвинял организацию в неумелом управлении пандемией COVID-19 и подверженности чрезмерному влиянию Китая.
