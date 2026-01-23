Рейтинг@Mail.ru
Белый дом опубликовал фото арестованной протестующей, пририсовав ей слезы - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:45 23.01.2026 (обновлено: 11:19 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/ssha-2069734418.html
Белый дом опубликовал фото арестованной протестующей, пририсовав ей слезы
Белый дом опубликовал фото арестованной протестующей, пририсовав ей слезы - РИА Новости, 23.01.2026
Белый дом опубликовал фото арестованной протестующей, пририсовав ей слезы
Белый дом в соцсети Х опубликовал фотографию арестованной в штате Миннесота протестующей, "пририсовав" ей слезы, которых на самом деле не было. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T02:45:00+03:00
2026-01-23T11:19:00+03:00
в мире
миннесота
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061294848_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7858b190c3519e219fe8e06444f4769a.jpg
https://ria.ru/20260122/tramp-2069719257.html
https://ria.ru/20260108/levitt-2066927129.html
миннесота
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061294848_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_48841cb1e1e9ded4321bdda2472912a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, миннесота, сша, дональд трамп
В мире, Миннесота, США, Дональд Трамп
Белый дом опубликовал фото арестованной протестующей, пририсовав ей слезы

Белый дом опубликовал фото арестованной в Миннесоте, пририсовав ей слезы

© AP Photo / Allison RobbertЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ЙОРК, 23 янв - РИА Новости. Белый дом в соцсети Х опубликовал фотографию арестованной в штате Миннесота протестующей, "пририсовав" ей слезы, которых на самом деле не было.
© The White House/XФото арестованной в штате Миннесота протестующей, опубликованное в соцсети Белого дома
Фото арестованной в штате Миннесота протестующей, опубликованное в соцсети Белого дома - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© The White House/X
Фото арестованной в штате Миннесота протестующей, опубликованное в соцсети Белого дома
Глава МВБ США Кристи Ноэм ранее в соцсети Х опубликовала фотографию женщины, арестованной по подозрению в срыве богослужения в американском штате Миннесота. На фотографии рядом с силовиком стоит темнокожая девушка с руками за спиной. Лицо у нее спокойное, без эмоций.
© Kristi Noem/XФото арестованной в американском штате Миннесота, опубликованное в соцсети главы МВБ США Кристи Ноэм
Фото арестованной в американском штате Миннесота, опубликованное в соцсети главы МВБ США Кристи Ноэм - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Kristi Noem/X
Фото арестованной в американском штате Миннесота, опубликованное в соцсети главы МВБ США Кристи Ноэм
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Белый дом объяснил появление синяка на руке Трампа
Вчера, 23:43
Позднее ту же фотографию опубликовал и Белый дом, но изменил (вероятно, с помощью ИИ) ей лицо - со спокойного на рыдающее. Там не объяснили, в связи с чем это было сделано.
К посту Белого дома в Х теперь прикреплена плашка: "изображение, подвергшееся цифровой обработке".
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал сорвавших службу как "профессиональных агитаторов и мятежников", которых нужно выдворить из страны или посадить в тюрьму.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на ежедневном брифинге в Белом доме - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Трамп поддержал ICE после убийства женщины в Миннеаполисе, заявила Левитт
8 января, 21:58
 
В миреМиннесотаСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала