Белый дом опубликовал фото арестованной протестующей, пририсовав ей слезы

НЬЮ-ЙОРК, 23 янв - РИА Новости. Белый дом в соцсети Х опубликовал фотографию арестованной в штате Миннесота протестующей, "пририсовав" ей слезы, которых на самом деле не было.
© The White House/XФото арестованной в штате Миннесота протестующей, опубликованное в соцсети Белого дома
© Kristi Noem/XФото арестованной в американском штате Миннесота, опубликованное в соцсети главы МВБ США Кристи Ноэм
Позднее ту же фотографию опубликовал и Белый дом, но изменил (вероятно, с помощью ИИ) ей лицо - со спокойного на рыдающее. Там не объяснили, в связи с чем это было сделано.
К посту Белого дома в Х теперь прикреплена плашка: "изображение, подвергшееся цифровой обработке".
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал сорвавших службу как "профессиональных агитаторов и мятежников", которых нужно выдворить из страны или посадить в тюрьму.