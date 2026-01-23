Рейтинг@Mail.ru
Луна рассказала об интересе к поездке в Москву одного из демократов - РИА Новости, 23.01.2026
02:25 23.01.2026
Луна рассказала об интересе к поездке в Москву одного из демократов
Луна рассказала об интересе к поездке в Москву одного из демократов - РИА Новости, 23.01.2026
Луна рассказала об интересе к поездке в Москву одного из демократов
Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна рассказала в интервью РИА Новости, что один из членов палаты представителей США от Демократической партии выразил... РИА Новости, 23.01.2026
Луна рассказала об интересе к поездке в Москву одного из демократов

Конгрессвумен Луна: демократ выразил интерес к поездке в Москву

Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна рассказала в интервью РИА Новости, что один из членов палаты представителей США от Демократической партии выразил интерес к поездке в Москву в случае наличия приглашения со стороны России.
"Я только что вышла из зала палаты представителей, и там был демократ, который шел со мной и выразил интерес к поездке в Москву, если будет приглашение", - сообщила Луна.
Республиканка отметила, что время покажет, как дальше будут развиваться события, и не уточнила, о ком именно идет речь.
Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна во время встречи в Майами - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Конгрессвумен Луна рассказала о контактах с Кириллом Дмитриевым
