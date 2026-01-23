Луна рассказала об интересе к поездке в Москву одного из демократов

ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна рассказала в интервью РИА Новости, что один из членов палаты представителей США от Демократической партии выразил интерес к поездке в Москву в случае наличия приглашения со стороны России.

Республиканка отметила, что время покажет, как дальше будут развиваться события, и не уточнила, о ком именно идет речь.