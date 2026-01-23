https://ria.ru/20260123/ssha-2069733435.html
Луна рассказала об интересе к поездке в Москву одного из демократов
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна рассказала в интервью РИА Новости, что один из членов палаты представителей США от Демократической партии выразил интерес к поездке в Москву в случае наличия приглашения со стороны России.
"Я только что вышла из зала палаты представителей, и там был демократ, который шел со мной и выразил интерес к поездке в Москву
, если будет приглашение", - сообщила Луна
.
Республиканка отметила, что время покажет, как дальше будут развиваться события, и не уточнила, о ком именно идет речь.