Палата представителей США отклонила резолюцию по Венесуэле - РИА Новости, 23.01.2026
01:58 23.01.2026
Палата представителей США отклонила резолюцию по Венесуэле
в мире
сша
венесуэла
дональд трамп
сша
венесуэла
2026
Палата представителей США отклонила резолюцию по Венесуэле

Здание конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Палата представителей США отклонила резолюцию, которая ограничила бы военные полномочия американского президента Дональда Трампа в отношении Венесуэлы, следует из трансляции нижней палаты конгресса Соединенных Штатов.
Согласно трансляции, 215 законодателей проголосовало за резолюцию. Точно такое же количество их коллег проголосовало против, что означает отклонение резолюции.
