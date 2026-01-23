Палата представителей США отклонила резолюцию по Венесуэле

ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Палата представителей США отклонила резолюцию, которая ограничила бы военные полномочия американского президента Дональда Трампа в отношении Венесуэлы, следует из трансляции нижней палаты конгресса Соединенных Штатов.
Согласно трансляции, 215 законодателей проголосовало за резолюцию. Точно такое же количество их коллег проголосовало против, что означает отклонение резолюции.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс решающим голосом отклонил эту же резолюцию в сенате США.
Резолюция, внесенная в сенат в начале декабря 2025 года, предписывает Трампу прекратить использование американских военных для ведения боевых действий на территории Венесуэлы или против нее, если такие действия не стали следствием формального объявления войны либо не были санкционированы специальным разрешением на применение военной силы от конгресса.