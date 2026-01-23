Палата представителей США отклонила резолюцию по Венесуэле

ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Палата представителей США отклонила резолюцию, которая ограничила бы военные полномочия американского президента Дональда Трампа в отношении Венесуэлы, следует из трансляции нижней палаты конгресса Соединенных Штатов.

Согласно трансляции, 215 законодателей проголосовало за резолюцию. Точно такое же количество их коллег проголосовало против, что означает отклонение резолюции.