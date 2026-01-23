Экс-спецпрокурор США подтвердил выплату информатору по делу против Трампа

ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Бывший спецпрокурор США Джек Смит на слушаниях в конгрессе подтвердил, что ранее одобрил выплату 20 тысяч долларов источнику за информацию по делу о якобы вмешательстве Дональда Трампа в выборы 2020 года.

При этом бывший спецпрокурор, который ранее вел дела против Трампа, отметил, что не знает, кто был этим источником. Он не смог ответить на вопросы о том, были ли осуществлены выплаты средств налогоплательщиков в адрес других информаторов.

С ноября 2022 года Смит возглавлял расследования в отношении Трампа, включая дела о незаконном хранении секретных документов и попытке отмены итогов выборов 2020 года. Производства были прекращены после победы Трампа на выборах, поскольку привлекать действующих глав государства к ответственности нельзя. В январе РИА Новости выяснило, что Смит официально сложил свои полномочия, не дожидаясь инаугурации Трампа. Республиканец стал первым победителем президентских выборов в США, против которого велись уголовные расследования и даже был вынесен обвинительный вердикт присяжных по одному из дел, в рамках этого производства суд приговорил его к "безусловному освобождению".