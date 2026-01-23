Рейтинг@Mail.ru
Украинские операторы БПЛА устроили жителям Димитрова "трассу смерти" - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/spetsoperatsiya-2069750930.html
Украинские операторы БПЛА устроили жителям Димитрова "трассу смерти"
Украинские операторы БПЛА устроили жителям Димитрова "трассу смерти" - РИА Новости, 23.01.2026
Украинские операторы БПЛА устроили жителям Димитрова "трассу смерти"
Украинские операторы БПЛА устроили жителям Димитрова в ДНР "трассу смерти", рассказал РИА Новости беженец из города Андрей Дыченко. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T06:32:00+03:00
2026-01-23T06:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
димитров
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613961_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_490caecee5a7b9a5c91748b214d72530.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
димитров
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613961_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_119a7cfe76cdd4b628d07e8b3ed8d55d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, димитров, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Димитров, Россия, Владимир Путин
Украинские операторы БПЛА устроили жителям Димитрова "трассу смерти"

РИА Новости: операторы дронов ВСУ устроили жителям Димитрова в ДНР трассу смерти

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Украинские операторы БПЛА устроили жителям Димитрова в ДНР "трассу смерти", рассказал РИА Новости беженец из города Андрей Дыченко.
"У нас "трасса смерти" была, попалили людей сильно много… Люди видели, как и машины горели, все с людьми. И я в магазин ехал, смотрю, уже машина новая стоит. Труп лежит обгоревший в машине… еду дальше, смотрю, еще новая машина. Там Сергей жил, говорит, там при мне спалили двоих", - сказал Дыченко.
Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДимитровРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала