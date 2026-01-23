Рейтинг@Mail.ru
Расчеты БПЛА уничтожили до отделения пехоты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 23.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:30 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/spetsoperatsiya-2069750678.html
Расчеты БПЛА уничтожили до отделения пехоты ВСУ в Запорожской области
Расчеты БПЛА уничтожили до отделения пехоты ВСУ в Запорожской области
Расчеты войск беспилотных систем новороссийских десантников уничтожили до отделения пехоты ВСУ в районе населенного пункта Приморское в Запорожской области,... РИА Новости, 23.01.2026
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчеты БПЛА уничтожили до отделения пехоты ВСУ в Запорожской области

Расчеты дронов уничтожили до отделения пехоты ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Расчеты войск беспилотных систем новороссийских десантников уничтожили до отделения пехоты ВСУ в районе населенного пункта Приморское в Запорожской области, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"В зоне ответственности группировки войск "Днепр" расчеты беспилотных систем Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в результате точной работы операторов FPV-дронов уничтожили до отделения пехоты ВСУ, спешно покидающих окраины освобождаемого нашими десантниками населенного пункта Приморское в Запорожской области", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, после обнаружения целей в режиме "свободной охоты" расчеты БПЛА оперативно обнаружили убегающий и прячущийся личный состав ВСУ и приступили к его уничтожению.
"Оператор дрона с использованием VR-очков получает широкий обзор на ландшафт местности. Быстро обнаружив цель, приступает к ликвидации", - добавили в МО.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
