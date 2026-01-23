Расчеты БПЛА уничтожили до отделения пехоты ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Расчеты войск беспилотных систем новороссийских десантников уничтожили до отделения пехоты ВСУ в районе населенного пункта Приморское в Запорожской области, сообщило журналистам Минобороны РФ.

"В зоне ответственности группировки войск "Днепр" расчеты беспилотных систем Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в результате точной работы операторов FPV-дронов уничтожили до отделения пехоты ВСУ , спешно покидающих окраины освобождаемого нашими десантниками населенного пункта Приморское в Запорожской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, после обнаружения целей в режиме "свободной охоты" расчеты БПЛА оперативно обнаружили убегающий и прячущийся личный состав ВСУ и приступили к его уничтожению.