Расчеты БПЛА уничтожили до отделения пехоты ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Расчеты войск беспилотных систем новороссийских десантников уничтожили до отделения пехоты ВСУ в районе населенного пункта Приморское в Запорожской области, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"В зоне ответственности группировки войск "Днепр" расчеты беспилотных систем Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в результате точной работы операторов FPV-дронов уничтожили до отделения пехоты ВСУ, спешно покидающих окраины освобождаемого нашими десантниками населенного пункта Приморское в Запорожской области", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, после обнаружения целей в режиме "свободной охоты" расчеты БПЛА оперативно обнаружили убегающий и прячущийся личный состав ВСУ и приступили к его уничтожению.
"Оператор дрона с использованием VR-очков получает широкий обзор на ландшафт местности. Быстро обнаружив цель, приступает к ликвидации", - добавили в МО.
