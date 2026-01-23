https://ria.ru/20260123/spetsoperatsiya-2069740726.html
Российские танкисты уничтожили бронемашину ВСУ под Константиновкой
Российские танкисты уничтожили бронемашину ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 23.01.2026
Российские танкисты уничтожили бронемашину ВСУ под Константиновкой
23.01.2026

Танк "Южной" группировки войск с закрытой огневой позиции уничтожил украинскую бронемашину и до двух отделений пехоты ВСУ во время ротации на константиновском...
ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Танк "Южной" группировки войск с закрытой огневой позиции уничтожил украинскую бронемашину и до двух отделений пехоты ВСУ во время ротации на константиновском направлении, рассказал РИА Новости командир танкового подразделения с позывным "Лысый".
Удар был нанесен в момент остановки бронемашины боевиков ВСУ
.
"В момент, когда техника остановилась, мы сделали первый выстрел. От него уже пошла корректировка", - пояснил командир.
По его словам, ВСУ использовали легкобронированную технику для ротации личного состава на передовых позициях.
"Подъезжает легкобронированная техника - сбрасывает десант и забирает другой. Именно в момент этой ротации мы и отработали, подловили их", - сказал "Лысый".
Первым выстрелом была поражена бронемашина, после чего огонь был перенесен на личный состав противника, добавил он
"Сначала поразили технику, чтобы они не успели уйти, а потом уже отрабатывали по бегающей пехоте, которая пыталась укрыться. Больше отделения пехоты - то есть одно отделение они привезли и одно забирали", - уточнил командир подразделения.