Российские танкисты уничтожили бронемашину ВСУ под Константиновкой
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:14 23.01.2026
Российские танкисты уничтожили бронемашину ВСУ под Константиновкой
Танк "Южной" группировки войск с закрытой огневой позиции уничтожил украинскую бронемашину и до двух отделений пехоты ВСУ во время ротации на константиновском... РИА Новости, 23.01.2026
Российские танкисты уничтожили бронемашину ВСУ под Константиновкой

Танк Т-80БВМ стреляет по позициям ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции
Танк Т-80БВМ стреляет по позициям ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции
Танк Т-80БВМ стреляет по позициям ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Танк "Южной" группировки войск с закрытой огневой позиции уничтожил украинскую бронемашину и до двух отделений пехоты ВСУ во время ротации на константиновском направлении, рассказал РИА Новости командир танкового подразделения с позывным "Лысый".
Удар был нанесен в момент остановки бронемашины боевиков ВСУ.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Донбасская дуга. Как меняется ситуация на фронте
Вчера, 08:00
"В момент, когда техника остановилась, мы сделали первый выстрел. От него уже пошла корректировка", - пояснил командир.
По его словам, ВСУ использовали легкобронированную технику для ротации личного состава на передовых позициях.
"Подъезжает легкобронированная техника - сбрасывает десант и забирает другой. Именно в момент этой ротации мы и отработали, подловили их", - сказал "Лысый".
Первым выстрелом была поражена бронемашина, после чего огонь был перенесен на личный состав противника, добавил он
"Сначала поразили технику, чтобы они не успели уйти, а потом уже отрабатывали по бегающей пехоте, которая пыталась укрыться. Больше отделения пехоты - то есть одно отделение они привезли и одно забирали", - уточнил командир подразделения.
