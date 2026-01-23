Российские танкисты уничтожили бронемашину ВСУ под Константиновкой

ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Танк "Южной" группировки войск с закрытой огневой позиции уничтожил украинскую бронемашину и до двух отделений пехоты ВСУ во время ротации на константиновском направлении, рассказал РИА Новости командир танкового подразделения с позывным "Лысый".

Удар был нанесен в момент остановки бронемашины боевиков ВСУ

"В момент, когда техника остановилась, мы сделали первый выстрел. От него уже пошла корректировка", - пояснил командир.

По его словам, ВСУ использовали легкобронированную технику для ротации личного состава на передовых позициях.

"Подъезжает легкобронированная техника - сбрасывает десант и забирает другой. Именно в момент этой ротации мы и отработали, подловили их", - сказал "Лысый".

Первым выстрелом была поражена бронемашина, после чего огонь был перенесен на личный состав противника, добавил он