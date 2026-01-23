Украинские военные убивали мирных жителей Красноармейска, заявил беженец

ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Украинские военные массово убивали мирных жителей Красноармейска в ДНР, о нескольких таких случаях рассказал РИА Новости беженец из города Владимир Головня.

"Одну девочку убило... Они во дворе сидели… И вот она уходит в подвал - и прилетело, ей тоже лицо разорвало", - сказал Головня.

По его словам, девушку пришлось похоронить "в огороде, под абрикосами".

Головня добавил, что в соседском дворе погибли одновременно трое мирных жителей. Минометный снаряд прилетел в соседский двор, где находилось трое мужчин.

"Витька на скамейке как и сидел, ему легкие пробило. Мишку сразу наповал. Третий, он на качели сидел, на бок упал, ему руку раздробило, голову, грудную клетку. Все трое погибли, и мы похоронили их", - рассказал беженец.